Налоговый долг ФЛП нельзя списать только потому, что он возник до неплатежеспособности — КГС ВС

КХС ВС: Налоговый долг физического лица – предпринимателя не может быть признан безнадежным и списан только на том основании, что он возник в течение трех лет до открытия производства по делу о неплатежеспособности.

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Для списания налогового долга физического лица в процедуре неплатежеспособности недостаточно лишь установить, что он возник в течение трех лет до открытия производства по делу. Хозяйственный суд должен выяснить момент возникновения налогового долга в соответствии с НК Украины, проверить имущественное положение должника, его добросовестность, результаты проверки деклараций и соблюдение процедур реструктуризации. При отсутствии установления этих обстоятельств вывод о признании налогового долга безнадежным и его списании является преждевременным.

К такому выводу пришла судебная палата по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Суды предыдущих инстанций признали налоговый долг физического лица – предпринимателя безнадежным и подлежащим списанию на основании ч. 2 ст. 125 КУзПБ, поскольку он возник в течение трех лет до открытия производства по делу о неплатежеспособности. В дальнейшем производство по делу было закрыто в связи с погашением требований кредиторов.

Пересматривая дело, Верховный Суд обратил внимание, что понятие «налоговый долг» для целей применения ч. 2 ст. 125 КУзПБ должно определяться с учетом положений Налогового кодекса Украины. Налоговый долг возникает не с момента принятия налогового уведомления-решения или вынесения судебного решения о взыскании, а с момента просрочки уплаты согласованного денежного обязательства. Именно этот момент должен учитываться при определении трехлетнего срока, предусмотренного КУзПБ.

Судебная палата подчеркнула, что списание налогового долга не является автоматическим следствием открытия производства по делу о неплатежеспособности. Такой вопрос должен решаться в рамках процедуры реструктуризации долгов после проверки имущественного положения должника, результатов проверки его деклараций, наличия активов для погашения задолженности и оценки добросовестности его поведения.

Верховный Суд отметил, что институт неплатежеспособности физического лица – предпринимателя направлен на защиту добросовестного должника, который объективно не способен исполнить свои обязательства, и не может использоваться как механизм формального освобождения от налогового долга без надлежащего судебного контроля.

Кроме того, ВС разъяснил, что вопрос о признании налогового долга безнадежным и его списании может быть поставлен должником, кредитором, контролирующим органом или управляющим реструктуризацией, однако окончательное решение о наличии оснований для применения ч. 2 ст. 125 КУзПБ принимает хозяйственный суд в рамках осуществления судебного контроля за процедурой неплатежеспособности.

Поскольку суды предыдущих инстанций не установили обстоятельств относительно платежеспособности или неплатежеспособности должника, не исследовали результаты проверки его деклараций, не проанализировали полноту инвентаризации активов и не выяснили добросовестность его поведения, вывод о возможности списания налогового долга как безнадежного был признан преждевременным.

В связи с этим ВС пришел к выводу, что местный хозяйственный суд не имел оснований для закрытия производства по делу о неплатежеспособности должника по мотивам погашения всех требований кредиторов согласно реестру требований кредиторов.

При таких обстоятельствах Верховный Суд отменил судебные решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции на стадию реструктуризации долгов должника.

С постановлением КХС ВС от 27 мая 2026 года по делу № 908/1194/24 можно ознакомиться по ссылке.

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