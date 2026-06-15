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В Киеве через суд обязали медучреждение привести в порядок укрытие на 100 человек

21:03, 15 июня 2026
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После вмешательства прокуратуры и решения суда в Киеве привели в надлежащее состояние укрытия на 100 человек, долгое время находившегося в аварийном состоянии и непригодного для использования по назначению.
В Киеве через суд обязали медучреждение привести в порядок укрытие на 100 человек
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В столице привели в надлежащее состояние защитное сооружение гражданской защиты, которое годами находилось в аварийном состоянии и не могло использоваться во время воздушных тревог. Добиться этого удалось благодаря судебному вмешательству прокуратуры.

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Как сообщили в Днепровской окружной прокуратуре Киева, балансодержателя укрытия — КНП «Киевский городской центр нефрологии и диализа» (ныне КНП «Медицинский центр города Киева») — обязали устранить многочисленные нарушения и обеспечить готовность убежища к использованию.

Защитное сооружение, расположенное на улице Чёрных Запорожцев, было рассчитано на 100 человек, однако фактически не могло выполнять свои функции. Во время проверок установили, что помещение площадью более 530 квадратных метров находилось в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. Часть герметических дверей была демонтирована, другие не закрывались, вентиляционная система не соответствовала требованиям для убежищ, отсутствовали надлежащие условия водоснабжения и воздухообмена, а санитарные узлы не работали.

Из-за выявленных нарушений прокуратура подала иск в суд, требуя обязать медицинское учреждение привести укрытие в состояние, пригодное для эксплуатации.

Киевский окружной административный суд удовлетворил исковые требования. После исполнения судебного решения специалисты Главного управления ГСЧС в Киеве провели повторное обследование и подтвердили, что убежище соответствует установленным требованиям и готово к использованию по назначению.

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прокуратура Киев

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