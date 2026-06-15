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У Києві через суд зобов’язали медзаклад привести до ладу укриття на 100 осіб

21:03, 15 червня 2026
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Після втручання прокуратури та рішення суду у Києві привели до належного стану укриття на 100 осіб, яке тривалий час перебувало в аварійному стані та було непридатним для використання за призначенням.
У Києві через суд зобов’язали медзаклад привести до ладу укриття на 100 осіб
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У столиці привели до належного стану захисну споруду цивільного захисту, яка роками перебувала в аварійному стані та не могла використовуватися під час повітряних тривог. Домогтися цього вдалося через судове втручання прокуратури.

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Як повідомили у Дніпровській окружній прокуратурі Києва, балансоутримувача укриття — КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» (нині КНП «Медичний центр міста Києва») — зобов’язали усунути численні порушення та забезпечити готовність сховища до використання.

Захисна споруда, розташована на вулиці Чорних Запорожців, була розрахована на 100 осіб, однак фактично не могла виконувати свої функції. Під час перевірок встановили, що приміщення площею понад 530 квадратних метрів перебувало в незадовільному технічному та санітарному стані. Частина герметичних дверей була демонтована, інші не зачинялися, вентиляційна система не відповідала вимогам для сховищ, були відсутні належні умови водопостачання та повітрообміну, а санвузли не працювали.

Через виявлені порушення прокуратура подала позов до суду, вимагаючи зобов’язати медичний заклад привести укриття у стан, придатний для експлуатації.

Київський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Після виконання судового рішення фахівці ГУ ДСНС у Києві провели повторне обстеження та підтвердили, що сховище відповідає встановленим вимогам і готове до використання за призначенням.

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прокуратура Київ

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