  1. В Україні

Історію України хочуть зробити предметом на вибір на НМТ-2027: що відомо

17:27, 15 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Натомість обов’язковими для всіх вступників пропонують залишити лише українську мову та математику, щоб зменшити навантаження на випускників під час підготовки до НМТ.
Історію України хочуть зробити предметом на вибір на НМТ-2027: що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Останнім часом в Україні активно обговорюють можливі зміни до Національного мультипредметного тесту. Зокрема, дискусії точаться навколо переліку обов’язкових предметів для вступу до закладів вищої освіти. Однією з найгучніших тем стало питання обов’язкового складання математики: у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроєкт №15254-1, який пропонує зробити цей предмет вибірковим.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Втім, у Кабінеті Міністрів та Міністерстві освіти і науки наразі не підтримують такі ініціативи. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що можливості перевести математику до категорії предметів на вибір наразі немає. Аналогічну позицію раніше озвучував і міністр освіти Оксен Лісовий. У МОН наголошують, що як математика, так і історія України мають залишатися обов’язковими складовими НМТ, оскільки вони дозволяють перевірити базовий рівень знань вступників.

На тлі цих дискусій до Кабінету Міністрів подали електронну петицію з вимогою переглянути статус ще одного обов’язкового предмета — історії України.

Автори звернення закликають уряд розглянути можливість скасування обов’язкового складання Національного мультипредметного тесту з історії України, а також зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмета у разі повернення системи ЗНО, починаючи з 2027 року.

На думку ініціаторів петиції, обов’язкове тестування з історії України створює додаткове навантаження для випускників шкіл. Вони зазначають, що багато абітурієнтів демонструють високі результати з української мови, математики, літератури, іноземних мов та інших дисциплін, однак через нижчі бали з історії не можуть повною мірою реалізувати свої шанси на вступ до обраних закладів освіти. Особливо це стосується спеціальностей, для яких історія не є профільним предметом або має незначний ваговий коефіцієнт.

Автори петиції також вважають, що обов’язковість історії України ставить випускників у нерівні умови, адже підготовка до чотирьох предметів одночасно вимагає значних зусиль та часу. На їхню думку, великий обсяг матеріалу для підготовки до тесту з історії стає для багатьох школярів джерелом стресу, тривожності та емоційного виснаження, що може негативно позначатися на мотивації до навчання та загальній успішності в останній рік навчання.

Водночас автори звернення підкреслюють, що не заперечують важливості історії України як навчальної дисципліни та складової формування національної свідомості. Однак вони вважають, що знань, отриманих у школі, достатньо для формування патріотичної позиції та розуміння основних історичних процесів, а обов’язкове тестування з цього предмета під час вступу до вишів є надмірною вимогою.

У петиції також висловлюється думка, що більш поглиблене вивчення історії доцільно забезпечувати вже у закладах вищої освіти. На переконання авторів, це дозволить студентам у більш зрілому віці краще усвідомлювати історичні події та їхній вплив на сучасність.

Крім того, ініціатори звернення стверджують, що вимога однаково високого рівня знань з історії для всіх вступників є необґрунтованою. Вони вважають, що через побоювання отримати низький бал з цього предмета частина талановитих випускників обирає навчання за кордоном або взагалі відмовляється від вступу до українських університетів. На їхню думку, це негативно впливає на кількість абітурієнтів та конкурентність вступної кампанії.

У зв’язку з цим автори петиції  №41/010126-26еп пропонують зробити історію України предметом на вибір у межах НМТ. Вони вважають, що кожен вступник повинен самостійно визначати перелік дисциплін для складання відповідно до вимог обраної спеціальності та власних академічних здібностей.

Водночас у зверненні пропонується зберегти статус обов’язкових предметів лише за українською мовою та математикою. На думку авторів петиції, це дозволить підтримати державні пріоритети у сфері освіти, водночас зменшивши навантаження на випускників та створивши більш гнучкі умови для вступу до закладів вищої освіти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», через воєнні ризики уряд пропонує змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від державної підсумкової атестації. Так як виникає потреба законодавчого врегулювання гнучкого та безпечного алгоритму вступу у 2027 році, до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15254 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Україна петиція НМТ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

На військову службу іноземців братимуть без медичного огляду та психологічного відбору — постанова Кабміну

В Україні затвердили нову систему мотиваційних контрактів у секторі оборони.

Кабмін пропонує визнати українську ідентичність одним із пріоритетів державної політики

Уряд перегляне підхід до національної і громадянської ідентичності в державній політиці.

Для мобілізованих пропонують знизити покарання за СЗЧ з 10 до 2 років увʼязнення

В Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

У Вінниці іноземець навчався у коледжі, який не мав ліцензії: ВС зобов'язав заклад повернути гроші за навчання

Верховний Суд підтвердив, що заклад освіти не має права укладати договір про підготовку іноземця без відповідної ліцензії, а сплачені за таким договором кошти підлягають поверненню.

Верховний Суд скасував вирок за ухилення від мобілізації через порушення ВЛК

Чи є відмова від повістки злочином, якщо військовозобов’язаний оскаржує свій стан здоров’я.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]