Натомість обов’язковими для всіх вступників пропонують залишити лише українську мову та математику, щоб зменшити навантаження на випускників під час підготовки до НМТ.

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Останнім часом в Україні активно обговорюють можливі зміни до Національного мультипредметного тесту. Зокрема, дискусії точаться навколо переліку обов’язкових предметів для вступу до закладів вищої освіти. Однією з найгучніших тем стало питання обов’язкового складання математики: у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроєкт №15254-1, який пропонує зробити цей предмет вибірковим.

Втім, у Кабінеті Міністрів та Міністерстві освіти і науки наразі не підтримують такі ініціативи. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що можливості перевести математику до категорії предметів на вибір наразі немає. Аналогічну позицію раніше озвучував і міністр освіти Оксен Лісовий. У МОН наголошують, що як математика, так і історія України мають залишатися обов’язковими складовими НМТ, оскільки вони дозволяють перевірити базовий рівень знань вступників.

На тлі цих дискусій до Кабінету Міністрів подали електронну петицію з вимогою переглянути статус ще одного обов’язкового предмета — історії України.

Автори звернення закликають уряд розглянути можливість скасування обов’язкового складання Національного мультипредметного тесту з історії України, а також зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмета у разі повернення системи ЗНО, починаючи з 2027 року.

На думку ініціаторів петиції, обов’язкове тестування з історії України створює додаткове навантаження для випускників шкіл. Вони зазначають, що багато абітурієнтів демонструють високі результати з української мови, математики, літератури, іноземних мов та інших дисциплін, однак через нижчі бали з історії не можуть повною мірою реалізувати свої шанси на вступ до обраних закладів освіти. Особливо це стосується спеціальностей, для яких історія не є профільним предметом або має незначний ваговий коефіцієнт.

Автори петиції також вважають, що обов’язковість історії України ставить випускників у нерівні умови, адже підготовка до чотирьох предметів одночасно вимагає значних зусиль та часу. На їхню думку, великий обсяг матеріалу для підготовки до тесту з історії стає для багатьох школярів джерелом стресу, тривожності та емоційного виснаження, що може негативно позначатися на мотивації до навчання та загальній успішності в останній рік навчання.

Водночас автори звернення підкреслюють, що не заперечують важливості історії України як навчальної дисципліни та складової формування національної свідомості. Однак вони вважають, що знань, отриманих у школі, достатньо для формування патріотичної позиції та розуміння основних історичних процесів, а обов’язкове тестування з цього предмета під час вступу до вишів є надмірною вимогою.

У петиції також висловлюється думка, що більш поглиблене вивчення історії доцільно забезпечувати вже у закладах вищої освіти. На переконання авторів, це дозволить студентам у більш зрілому віці краще усвідомлювати історичні події та їхній вплив на сучасність.

Крім того, ініціатори звернення стверджують, що вимога однаково високого рівня знань з історії для всіх вступників є необґрунтованою. Вони вважають, що через побоювання отримати низький бал з цього предмета частина талановитих випускників обирає навчання за кордоном або взагалі відмовляється від вступу до українських університетів. На їхню думку, це негативно впливає на кількість абітурієнтів та конкурентність вступної кампанії.

У зв’язку з цим автори петиції №41/010126-26еп пропонують зробити історію України предметом на вибір у межах НМТ. Вони вважають, що кожен вступник повинен самостійно визначати перелік дисциплін для складання відповідно до вимог обраної спеціальності та власних академічних здібностей.

Водночас у зверненні пропонується зберегти статус обов’язкових предметів лише за українською мовою та математикою. На думку авторів петиції, це дозволить підтримати державні пріоритети у сфері освіти, водночас зменшивши навантаження на випускників та створивши більш гнучкі умови для вступу до закладів вищої освіти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», через воєнні ризики уряд пропонує змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від державної підсумкової атестації. Так як виникає потреба законодавчого врегулювання гнучкого та безпечного алгоритму вступу у 2027 році, до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15254 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».

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