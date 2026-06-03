Кількість предметів НМТ хочуть скоротити з чотирьох до трьох, а математику – забрати з обов’язкових

В Україні хочуть скасувати обов’язкову математику на НМТ.

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Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на НМТ. У Верховній Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт № 15254-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року». Документ передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультипредметному тесті (НМТ) з чотирьох до трьох.

Також передбачається два обов’язкових предмети: українська мова та історія України. Щодо математики – її пропонують обирати на вибір.

Одна з авторок законопроєкту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни.

За її словами, після чергових масованих обстрілів та безсонних ночей випускники змушені проходити НМТ. Водночас результати тестування значною мірою впливають на вступ до закладів вищої освіти.

На її думку, зменшення кількості предметів до трьох має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні.

Що пропонують на 2027 рік (рішення на період воєнного стану)

Формулу два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника.

Математика залишається, але на вибір дитини для вступу на відповідні спеціальності.

«Для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності, проте введення обов'язку складати іспит з математики на всі спеціальності проблему не вирішує, а лише ускладнює. Потрібні комплексні стратегічні рішення від МОН для мотивації: збільшувати вагу вступного балу з математики через коефіцієнти, підвищити стипендії тим, хто навчається за цими спеціальностями, впроваджувати програми стажування вже з 3–4 курсу з можливістю заробляти кошти, збільшити держзамовлення та забезпечення грантами на технічні спеціальності, проводити якісну комунікацію щодо цього питання та ін. Проблему вирішує мотивація», - вказали автори ініціативи.

Законопроєкт №15254-1 є альтернативним до урядової ініціативи щодо проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2027 році. Наразі документ очікує на розгляд парламентом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», через воєнні ризики уряд пропонує змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від державної підсумкової атестації. Так як виникає потреба законодавчого врегулювання гнучкого та безпечного алгоритму вступу у 2027 році, до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15254 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».

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