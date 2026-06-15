В Україні з’являться 100 гривень з гаслом: Слава Україні, Героям Слава: чи треба обмінювати старі банкноти

У НБУ повідомили, що введення в обіг таких банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти.

Фото: НБУ

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З 16 червня 2026 року в Україні вводять у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. Про це повідомив Національний банк України.

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

«Національний банк із 16 червня 2026 року розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 гривень банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Введення в обіг таких банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату Національним банком у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України», - заявили у НБУ.

Також у регуляторі підкреслили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

НБУ нагадав, що у обіг уже введені модифіковані банкноти національної валюти з гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень;

із 25 лютого 2026 року – номіналом 200 гривень.

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