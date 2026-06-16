Військові зможуть отримувати пенсійні права вже після року служби – у Раді хочуть скасувати вимогу 25 років вислуги

Уряд презентував концепцію професійної пенсійної системи для військових: право на виплати пропонують формувати з першого року служби.

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Як раніше повідомлялося, уряд представив народним депутатам концепцію оновленої пенсійної системи. Серед основних новацій — запровадження професійної пенсійної моделі для військовослужбовців та інших працівників зі спеціальним статусом.

Нині у парламенті зазначають, що система спеціальних військових пенсій базується на вимозі щонайменше 25 років вислуги. Для мобілізованих це створює проблему: військовий може провести на фронті два чи три роки, зазнати ризиків для життя і здоров’я, але не отримати права навіть на мінімальне спеціальне пенсійне забезпечення.

В Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зазначають, що запропонована урядом модель має змінити цей підхід. За задумом Міністерства соціальної політики, професійна пенсія дозволятиме формувати пенсійні права вже після першого року служби. Тобто навіть короткий період військового досвіду враховуватиметься у майбутньому забезпеченні.

Достроковий вихід на пенсію та її підвищений розмір планують забезпечувати за рахунок додаткових внесків — орієнтовно від 10% до 16% залежно від умов проходження служби.

Водночас у запропонованій моделі поки не деталізовано, куди саме спрямовуватимуться ці накопичення, хто їх адмініструватиме та які механізми захисту застосовуватимуться. Окремо підкреслюється ризик втрати прозорості, якщо кошти будуть інтегровані в солідарну систему без чіткої моделі обліку. Як приклад наводиться попередній досвід окремих категорій працівників, для яких підвищені внески не призвели до гарантованого зростання майбутніх пенсій через зміну підходів у системі.

У разі впровадження саме накопичувальної моделі реформа має передбачати чіткі механізми адміністрування, інвестування та захисту коштів.

Окремо порушується питання справедливості щодо учасників бойових дій. Нині в Україні діє підхід, за якого статус учасника бойових дій є однаковим, попри різний рівень участі у бойових діях, ризиків та навантаження. У представленій концепції передбачається збереження чинного підвищення до пенсії для цієї категорії.

Водночас у контексті реформи порушується потреба диференційованого підходу. Йдеться про можливість врахування не лише факту служби, а й її умов: тривалості перебування в зоні бойових дій, виконання завдань на передовій, рівня ризику та наслідків для здоров’я.

В Раді наголошують, що загальний підхід до реформи передбачає, що професійна пенсійна система для мобілізованих має вирішити проблему відсутності пенсійних прав за короткий період служби. Водночас її ефективність залежатиме від двох ключових факторів: захисту накопичень в умовах війни та інфляції, а також забезпечення справедливого розподілу між різними категоріями військовослужбовців.

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