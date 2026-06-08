Українцям хочуть уніфікувати правила виходу на пенсію та запровадити накопичувальні пенсії

У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів озвучили ключові очікування від майбутньої пенсійної реформи, серед яких також врегулювання пенсійного забезпечення мобілізованих військових.

фото: magnific

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У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів оприлюднили перелік ключових очікувань від майбутньої пенсійної реформи, законопроєкт щодо якої наразі готує уряд.

Як зазначили в комітеті після обговорення реформи з представниками уряду, одним із головних завдань має стати підвищення коефіцієнта заміщення заробітної плати пенсією. Депутати вважають, що цей показник необхідно довести щонайменше до 40%, а в перспективі — до 60%, а також визначити чіткий план досягнення такої мети.

Серед інших пріоритетів названо врегулювання пенсійного забезпечення мобілізованих військовослужбовців. У комітеті звертають увагу, що нині право на пенсію за вислугу років мають лише кадрові військові, тоді як чинна система фактично зберігає підходи, успадковані ще з радянських часів.

Також депутати очікують на уніфікацію пенсійного віку для всіх громадян. Пропонується зберегти чинну модель виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років залежно від тривалості страхового стажу.

Крім того, серед очікуваних змін — запровадження накопичувальної системи для професійних пенсій, що відповідає вимогам директив Європейського Союзу. Також пропонується поступово впроваджувати накопичувальний пенсійний компонент для працівників, яким підвищують заробітну плату, із розміщенням відповідних коштів у Казначействі.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів 8 червня на Раді коаліції має представити концепцію майбутньої пенсійної реформи.

Раніше Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомило про роботу над пенсійною реформою, яка передбачає перехід від спецпенсій до професійних.

На переконання Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, професійна пенсія дозволить формувати накопичення вже після першого року професійних внесків і зберігати їх навіть у разі зміни сфери діяльності.

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