  1. В Україні

Кабмін затвердив методику визначення можливості управління арештованими активами

09:06, 9 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Методика встановлює єдиний підхід до визначення можливості ефективного управління арештованими активами та збереження їх економічної вартості.
Кабмін затвердив методику визначення можливості управління арештованими активами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив Методику визначення можливості здійснення управління активом (активами), розроблену АРМА на виконання положень оновленого законодавства. Про це повідомила АРМА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Прийняття документа є важливим етапом реалізації реформи системи управління арештованими активами та впровадження нових механізмів, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Методика встановлює єдиний підхід до визначення можливості ефективного управління арештованими активами та збереження їх економічної вартості. Відтепер процедура оцінки активів здійснюватиметься за чіткими та уніфікованими правилами, що сприятиме підвищенню прозорості та обґрунтованості управлінських рішень», - заявили у АРМА.

Згідно із законом, для визначення можливості здійснення ефективного управління активом АРМА за зверненням прокурора проводить його ідентифікацію -  комплекс заходів, спрямованих на встановлення характеристик та особливостей активу з метою визначення найбільш доцільного способу управління ним.

Затверджена методика визначає порядок проведення обстеження та огляду активів, документування їх стану, збору інформації та підтвердних даних щодо характеристик майна. Також передбачено механізми взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами для отримання доступу до активів.

На основі проведеної ідентифікації АРМА формуватиме висновок щодо можливості здійснення ефективного управління активом та визначатиме найбільш оптимальний спосіб управління. Під час підготовки такого висновку враховуватимуться економічний потенціал активу, можливі джерела доходів, потреби в матеріально-технічних та кадрових ресурсах, витрати на зберігання й обслуговування, а також порівняльна економічна ефективність управління активом та його реалізації.

Ухвалення постанови дозволить забезпечити практичне виконання положень законодавства щодо управління арештованими активами, підвищить ефективність роботи АРМА та сприятиме максимальному збереженню економічної вартості майна, переданого в управління державі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України АРМА

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

До 7 років за «бусифікацію»: у Раді пропонують криміналізувати незаконне утримання громадян у ТЦК

Незаконне утримання в ТЦК можуть карати тюрмою: у парламенті зареєстрували новий законопроєкт.

Банку відмовили в апеляції через заочний статус рішення — Верховний Суд не погодився

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув скаргу банку через помилкове визнання рішення заочним.

Верховний Суд став на бік іранського аспіранта у міграційній справі, бо суди не перевірили інформацію СБУ

Верховний Суд скасував рішення у справі іранського аспіранта щодо посвідки на проживання в Україні, зазначивши, що суди не перевірили належним чином обґрунтованість даних СБУ.

Дешеві порушення у 340 грн коштують життя: як штрафи за ПДР стали неефективним механізмом контролю на дорогах

Адміністративні штрафи за ПДР в Україні потребують перегляду через недостатній превентивний ефект.

Неефективність роботи АРМА коштує державі мільярди гривень: у Раді пропонують звільняти очільників агентства за три дні

Понад 42 000 об'єктів арештованого майна залишаються поза належним обліком через бездіяльність АРМА.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]