Кабмін затвердив методику визначення можливості управління арештованими активами

Методика встановлює єдиний підхід до визначення можливості ефективного управління арештованими активами та збереження їх економічної вартості.

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Кабінет Міністрів затвердив Методику визначення можливості здійснення управління активом (активами), розроблену АРМА на виконання положень оновленого законодавства. Про це повідомила АРМА.

«Прийняття документа є важливим етапом реалізації реформи системи управління арештованими активами та впровадження нових механізмів, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Методика встановлює єдиний підхід до визначення можливості ефективного управління арештованими активами та збереження їх економічної вартості. Відтепер процедура оцінки активів здійснюватиметься за чіткими та уніфікованими правилами, що сприятиме підвищенню прозорості та обґрунтованості управлінських рішень», - заявили у АРМА.

Згідно із законом, для визначення можливості здійснення ефективного управління активом АРМА за зверненням прокурора проводить його ідентифікацію - комплекс заходів, спрямованих на встановлення характеристик та особливостей активу з метою визначення найбільш доцільного способу управління ним.

Затверджена методика визначає порядок проведення обстеження та огляду активів, документування їх стану, збору інформації та підтвердних даних щодо характеристик майна. Також передбачено механізми взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами для отримання доступу до активів.

На основі проведеної ідентифікації АРМА формуватиме висновок щодо можливості здійснення ефективного управління активом та визначатиме найбільш оптимальний спосіб управління. Під час підготовки такого висновку враховуватимуться економічний потенціал активу, можливі джерела доходів, потреби в матеріально-технічних та кадрових ресурсах, витрати на зберігання й обслуговування, а також порівняльна економічна ефективність управління активом та його реалізації.

Ухвалення постанови дозволить забезпечити практичне виконання положень законодавства щодо управління арештованими активами, підвищить ефективність роботи АРМА та сприятиме максимальному збереженню економічної вартості майна, переданого в управління державі.

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