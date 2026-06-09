Українські пенсіонери за кордоном – як не втратити виплати під час війни

Громадянам нагадали про щорічну ідентифікацію та способи подання документів до ПФУ.

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Через війну сотні тисяч українців були змушені виїхати за кордон у пошуках тимчасового прихистку. Для багатьох із них пенсійні виплати залишаються основним джерелом фінансової підтримки. Водночас частина громадян стикається з труднощами та непорозуміннями під час отримання виплат.

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, перебуваючи за межами України, громадяни можуть звертатися до Пенсійного фонду України, надсилаючи документи через вебпортал ПФУ або користуючись послугами поштового зв’язку.

Уповноважений наголошує, що пакет документів має бути повним, а копії — належної якості.

Також пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, зобов’язані один раз на рік до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію. Це можна зробити одним із трьох способів: через портал ПФУ, за допомогою відеоконференцзв’язку з Пенсійним фондом або через закордонні дипломатичні установи, отримавши документ, що підтверджує факт перебування особи в живих.

Якщо права громадян порушуються, рекомендується звертатися до Офісу Омбудсмана. Там перевіряють факти, надсилають запити до органів влади та контролюють їхню реакцію.

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