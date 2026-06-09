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Украинские пенсионеры за рубежом – как не лишиться выплат во время войны

08:48, 9 июня 2026
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Гражданам напомнили о ежегодной идентификации и способах подачи документов в ПФУ.
Украинские пенсионеры за рубежом – как не лишиться выплат во время войны
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Из-за войны сотни тысяч украинцев были вынуждены уехать за границу в поисках временного убежища. Для многих из них пенсионные выплаты остаются основным источником финансовой поддержки. В то же время часть граждан сталкивается с трудностями и недоразумениями при получении выплат.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что, находясь за пределами Украины, граждане могут обращаться в Пенсионный фонд Украины, отправляя документы через веб-портал ПФУ или пользуясь услугами почтовой связи.

Уполномоченный подчеркивает, что пакет документов должен быть полным, а копии — надлежащего качества.

Также пенсионеры, временно проживающие за границей, обязаны один раз в год до 31 декабря проходить физическую идентификацию. Это можно сделать одним из трех способов: через портал ПФУ, с помощью видеоконференцсвязи с Пенсионным фондом или через зарубежные дипломатические учреждения, получив документ, подтверждающий факт нахождения лица в живых.

Если права граждан нарушаются, рекомендуется обращаться в Офис Омбудсмена. Там проверяют факты, направляют запросы в органы власти и контролируют их реакцию.

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ПФУ Дмитрий Лубинец пенсия граница

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