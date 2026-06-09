В Хмельницком автомобиль сбил двух женщин с ребенком в коляске — водительница заявила, что ей стало плохо
В Хмельницком в одном из дворов многоэтажного дома автомобиль сбил двух женщин. Одна из них была с детской коляской, в которой находился трехлетний ребенок. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Как сообщили правоохранители, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии во дворе дома на улице Молодежной. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что 46-летняя местная жительница, которая управляла автомобилем «Nissan», при начале движения внезапно почувствовала ухудшение самочувствия.
В результате она потеряла контроль над транспортным средством и совершила наезд на двух женщин, которые находились во дворе. Одна из них была с детской коляской, в которой находился трехлетний ребенок. После наезда автомобиль врезался в дерево.
Двух женщин и ребенка госпитализировали для медицинского обследования.
Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
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