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В Хмельницком автомобиль сбил двух женщин с ребенком в коляске — водительница заявила, что ей стало плохо

08:30, 9 июня 2026
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Во дворе многоэтажного дома водительница потеряла контроль над автомобилем после резкого ухудшения самочувствия.
В Хмельницком автомобиль сбил двух женщин с ребенком в коляске — водительница заявила, что ей стало плохо
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В Хмельницком в одном из дворов многоэтажного дома автомобиль сбил двух женщин. Одна из них была с детской коляской, в которой находился трехлетний ребенок. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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Как сообщили правоохранители, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии во дворе дома на улице Молодежной. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что 46-летняя местная жительница, которая управляла автомобилем «Nissan», при начале движения внезапно почувствовала ухудшение самочувствия.

В результате она потеряла контроль над транспортным средством и совершила наезд на двух женщин, которые находились во дворе. Одна из них была с детской коляской, в которой находился трехлетний ребенок. После наезда автомобиль врезался в дерево.

Двух женщин и ребенка госпитализировали для медицинского обследования.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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полиция ДТП Хмельницкий

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