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Массовая мобилизация полицейских может ослабить правопорядок и повлечь за собой всплеск преступности — Небитов

18:04, 8 июня 2026
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Массовая мобилизация работников Национальной полиции может привести к кадровому дефициту, ухудшению реагирования на вызовы и росту уровня преступности, заявил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов.
Массовая мобилизация полицейских может ослабить правопорядок и повлечь за собой всплеск преступности — Небитов
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Массовая мобилизация сотрудников Национальной полиции может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в стране, вызвав нехватку кадров, более медленное реагирование на вызовы и рост уровня преступности. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов.

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Он отметил, что в настоящее время почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи непосредственно на фронте, а еще около 34 тысяч правоохранителей несут службу в прифронтовых регионах.

По словам Небитова, полицейские, участвующие в боевых действиях, служат в штурмовой бригаде «Лють», созданной для выполнения задач на самых сложных участках фронта, а также в бригаде «Хижак» и стрелковых батальонах.

Он напомнил, что правоохранители вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины принимали участие в обороне Бахмута, Авдеевки и Клещеевки в Донецкой области, а также Малой Токмачки, Гуляйполя в Запорожской области и других населенных пунктов.

В то же время заместитель главы Нацполиции обратил внимание на кадровую проблему в системе. По его словам, боевые подразделения полиции комплектуются, пополняются и проходят ротацию исключительно за счет действующих сотрудников Нацполиции, тогда как мобилизованные гражданские лица в них не привлекаются.

В связи с этим дефицит кадров в полиции постепенно усиливается. Небытов подчеркнул, что подготовка следователя или оперативного сотрудника криминальной полиции требует длительного времени — от нескольких месяцев до нескольких лет.

«По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрулей становится меньше, а реагирование на вызовы затягивается — криминал чувствует слабину», — заявил Андрей Небитов в интервью РБК-Украина.

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Национальная полиция полиция мобилизация

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