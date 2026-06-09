Безопасный детский лагерь: какие требования к размещению, условиям проживания и питанию детей устанавливает Минздрав
Безопасный детский палаточный лагерь начинается не с обустройства палаток, а с правильного выбора места его расположения.
Требования к размещению лагерей
В частности, детские палаточные городки не разрешается размещать вблизи мусорных свалок, кладбищ или скотомогильников.
Также установлены минимальные безопасные расстояния:
- не менее 500 м от населенных пунктов;
- не менее 100 м от автомобильных дорог;
- не менее 100 м от железнодорожных путей;
- не менее 100 м от линий электропередач;
- не менее 500 м от источников загрязнения водоемов.
Перед началом работы территорию обязательно готовят: косят траву, убирают сухую растительность, проводят обработку от клещей и осуществляют меры против грызунов.
Общие санитарные требования к детским учреждениям
Согласно санитарному регламенту детских учреждений оздоровления и отдыха (приказ МЗ Украины №377 от 20.03.2026) предусмотрено:
- прием детей только при наличии медицинской справки формы №079/о;
- допуск к работе только персонала, прошедшего медицинский осмотр;
- запрет на превышение проектной вместимости учреждения;
- обязательное наличие укрытий во время военного положения и обеспечение доступа детей к ним на 100%.
Питьевая вода: требования к обеспечению
- 1 питьевой фонтанчик на 100 детей;
- высота струи — 15–20 см;
- при отсутствии фонтанчиков каждый ребенок обеспечивается бутилированной водой;
- вода должна соответствовать гигиеническим нормам качества;
- контроль качества: для сезонных лагерей — 1 раз перед началом сезона, для круглогодичных — 2 раза в год.
Безопасный отдых у воды
Пляжная инфраструктура должна соответствовать нормам:
- площадь пляжа — не менее чем для 50% детей в учреждении;
- 1 кабинка для переодевания на 75 детей;
- 1 туалет на 75 детей;
- 1 питьевой фонтанчик на 100 детей.
Купание разрешается только при благоприятных условиях:
- температура воды — от 20°C;
- температура воздуха — от 23°C;
- перед сезоном и каждые 2 недели проводится анализ воды;
- для детей, не умеющих плавать, группа — не более 10 человек;
- обязательное обучение правилам поведения на воде.
Условия проживания детей
- не более 5 детей в комнате младшего возраста;
- не более 4 детей в комнате среднего и старшего возраста;
- каждый ребенок имеет отдельное спальное место;
- помещения должны иметь естественное освещение и возможность проветривания;
- температура в комнатах должна соответствовать санитарным нормам.
Также установлено:
- исправное состояние мебели;
- смена постельного белья еженедельно;
- ежедневная уборка и проветривание;
- ежегодная чистка подушек и одеял.
Гигиена и чистота
- уборка территории — ежедневно;
- санузлы убираются не менее 2 раз в день;
- постельное белье меняется не реже одного раза в неделю;
- на одно место предусмотрено 3 комплекта белья и 2 наматрасника.
Питание детей
Питание должно быть 4–5-разовым и сбалансированным. Ежедневно в рационе должны присутствовать:
- овощи и фрукты;
- белковые продукты (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты);
- крупы и цельнозерновые изделия;
- растительные жиры, орехи и семена.
Питьевой режим предусматривает доступ к чистой воде в течение дня.
Запрещено:
- продукты, принесенные из-за пределов учреждения;
- еда, переданная родителями;
- фастфуд и снеки;
- сладкие газированные напитки;
- продукты с избытком соли, сахара и трансжиров.
Разрешены и рекомендуются:
- блюда, приготовленные непосредственно в учреждении;
- разнообразное меню;
- варка, тушение и запекание как основные способы приготовления;
- соблюдение возрастных норм калорийности.
Медицинское обеспечение
- круглосуточное присутствие медицинского работника;
- наличие изолятора (не менее 2% от количества коек);
- обязательные осмотры детей при заезде, во время смены и перед мероприятиями;
- изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний;
- постоянный контроль санитарного состояния и профилактические меры.
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