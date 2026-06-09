Безопасный детский лагерь: какие требования к размещению, условиям проживания и питанию детей устанавливает Минздрав

В Украине определены стандарты, гарантирующие безопасность детей во время летнего отдыха.

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Безопасный детский палаточный лагерь начинается не с обустройства палаток, а с правильного выбора места его расположения.

Требования к размещению лагерей

В частности, детские палаточные городки не разрешается размещать вблизи мусорных свалок, кладбищ или скотомогильников.

Также установлены минимальные безопасные расстояния:

не менее 500 м от населенных пунктов;

не менее 100 м от автомобильных дорог;

не менее 100 м от железнодорожных путей;

не менее 100 м от линий электропередач;

не менее 500 м от источников загрязнения водоемов.

Перед началом работы территорию обязательно готовят: косят траву, убирают сухую растительность, проводят обработку от клещей и осуществляют меры против грызунов.

Общие санитарные требования к детским учреждениям

Согласно санитарному регламенту детских учреждений оздоровления и отдыха (приказ МЗ Украины №377 от 20.03.2026) предусмотрено:

прием детей только при наличии медицинской справки формы №079/о;

допуск к работе только персонала, прошедшего медицинский осмотр;

запрет на превышение проектной вместимости учреждения;

обязательное наличие укрытий во время военного положения и обеспечение доступа детей к ним на 100%.

Питьевая вода: требования к обеспечению

1 питьевой фонтанчик на 100 детей;

высота струи — 15–20 см;

при отсутствии фонтанчиков каждый ребенок обеспечивается бутилированной водой;

вода должна соответствовать гигиеническим нормам качества;

контроль качества: для сезонных лагерей — 1 раз перед началом сезона, для круглогодичных — 2 раза в год.

Безопасный отдых у воды

Пляжная инфраструктура должна соответствовать нормам:

площадь пляжа — не менее чем для 50% детей в учреждении;

1 кабинка для переодевания на 75 детей;

1 туалет на 75 детей;

1 питьевой фонтанчик на 100 детей.

Купание разрешается только при благоприятных условиях:

температура воды — от 20°C;

температура воздуха — от 23°C;

перед сезоном и каждые 2 недели проводится анализ воды;

для детей, не умеющих плавать, группа — не более 10 человек;

обязательное обучение правилам поведения на воде.

Условия проживания детей

не более 5 детей в комнате младшего возраста;

не более 4 детей в комнате среднего и старшего возраста;

каждый ребенок имеет отдельное спальное место;

помещения должны иметь естественное освещение и возможность проветривания;

температура в комнатах должна соответствовать санитарным нормам.

Также установлено:

исправное состояние мебели;

смена постельного белья еженедельно;

ежедневная уборка и проветривание;

ежегодная чистка подушек и одеял.

Гигиена и чистота

уборка территории — ежедневно;

санузлы убираются не менее 2 раз в день;

постельное белье меняется не реже одного раза в неделю;

на одно место предусмотрено 3 комплекта белья и 2 наматрасника.

Питание детей

Питание должно быть 4–5-разовым и сбалансированным. Ежедневно в рационе должны присутствовать:

овощи и фрукты;

белковые продукты (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты);

крупы и цельнозерновые изделия;

растительные жиры, орехи и семена.

Питьевой режим предусматривает доступ к чистой воде в течение дня.

Запрещено:

продукты, принесенные из-за пределов учреждения;

еда, переданная родителями;

фастфуд и снеки;

сладкие газированные напитки;

продукты с избытком соли, сахара и трансжиров.

Разрешены и рекомендуются:

блюда, приготовленные непосредственно в учреждении;

разнообразное меню;

варка, тушение и запекание как основные способы приготовления;

соблюдение возрастных норм калорийности.

Медицинское обеспечение

круглосуточное присутствие медицинского работника;

наличие изолятора (не менее 2% от количества коек);

обязательные осмотры детей при заезде, во время смены и перед мероприятиями;

изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний;

постоянный контроль санитарного состояния и профилактические меры.

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