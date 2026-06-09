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Безопасный детский лагерь: какие требования к размещению, условиям проживания и питанию детей устанавливает Минздрав

20:12, 9 июня 2026
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В Украине определены стандарты, гарантирующие безопасность детей во время летнего отдыха.
Безопасный детский лагерь: какие требования к размещению, условиям проживания и питанию детей устанавливает Минздрав
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Безопасный детский палаточный лагерь начинается не с обустройства палаток, а с правильного выбора места его расположения.

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Требования к размещению лагерей

В частности, детские палаточные городки не разрешается размещать вблизи мусорных свалок, кладбищ или скотомогильников.

Также установлены минимальные безопасные расстояния:

  • не менее 500 м от населенных пунктов;
  • не менее 100 м от автомобильных дорог;
  • не менее 100 м от железнодорожных путей;
  • не менее 100 м от линий электропередач;
  • не менее 500 м от источников загрязнения водоемов.

Перед началом работы территорию обязательно готовят: косят траву, убирают сухую растительность, проводят обработку от клещей и осуществляют меры против грызунов.

Общие санитарные требования к детским учреждениям

Согласно санитарному регламенту детских учреждений оздоровления и отдыха (приказ МЗ Украины №377 от 20.03.2026) предусмотрено:

  • прием детей только при наличии медицинской справки формы №079/о;
  • допуск к работе только персонала, прошедшего медицинский осмотр;
  • запрет на превышение проектной вместимости учреждения;
  • обязательное наличие укрытий во время военного положения и обеспечение доступа детей к ним на 100%.

Питьевая вода: требования к обеспечению

  • 1 питьевой фонтанчик на 100 детей;
  • высота струи — 15–20 см;
  • при отсутствии фонтанчиков каждый ребенок обеспечивается бутилированной водой;
  • вода должна соответствовать гигиеническим нормам качества;
  • контроль качества: для сезонных лагерей — 1 раз перед началом сезона, для круглогодичных — 2 раза в год.

Безопасный отдых у воды

Пляжная инфраструктура должна соответствовать нормам:

  • площадь пляжа — не менее чем для 50% детей в учреждении;
  • 1 кабинка для переодевания на 75 детей;
  • 1 туалет на 75 детей;
  • 1 питьевой фонтанчик на 100 детей.

Купание разрешается только при благоприятных условиях:

  • температура воды — от 20°C;
  • температура воздуха — от 23°C;
  • перед сезоном и каждые 2 недели проводится анализ воды;
  • для детей, не умеющих плавать, группа — не более 10 человек;
  • обязательное обучение правилам поведения на воде.

Условия проживания детей

  • не более 5 детей в комнате младшего возраста;
  • не более 4 детей в комнате среднего и старшего возраста;
  • каждый ребенок имеет отдельное спальное место;
  • помещения должны иметь естественное освещение и возможность проветривания;
  • температура в комнатах должна соответствовать санитарным нормам.

Также установлено:

  • исправное состояние мебели;
  • смена постельного белья еженедельно;
  • ежедневная уборка и проветривание;
  • ежегодная чистка подушек и одеял.

Гигиена и чистота

  • уборка территории — ежедневно;
  • санузлы убираются не менее 2 раз в день;
  • постельное белье меняется не реже одного раза в неделю;
  • на одно место предусмотрено 3 комплекта белья и 2 наматрасника.

Питание детей

Питание должно быть 4–5-разовым и сбалансированным. Ежедневно в рационе должны присутствовать:

  • овощи и фрукты;
  • белковые продукты (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты);
  • крупы и цельнозерновые изделия;
  • растительные жиры, орехи и семена.

Питьевой режим предусматривает доступ к чистой воде в течение дня.

Запрещено:

  • продукты, принесенные из-за пределов учреждения;
  • еда, переданная родителями;
  • фастфуд и снеки;
  • сладкие газированные напитки;
  • продукты с избытком соли, сахара и трансжиров.

Разрешены и рекомендуются:

  • блюда, приготовленные непосредственно в учреждении;
  • разнообразное меню;
  • варка, тушение и запекание как основные способы приготовления;
  • соблюдение возрастных норм калорийности.

Медицинское обеспечение

  • круглосуточное присутствие медицинского работника;
  • наличие изолятора (не менее 2% от количества коек);
  • обязательные осмотры детей при заезде, во время смены и перед мероприятиями;
  • изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний;
  • постоянный контроль санитарного состояния и профилактические меры.

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