Экзамен на знание государственного языка: Комиссия объяснила, как оценивают экзаменационную работу

Результаты экзамена устанавливаются не позднее 15 календарных дней с даты его сдачи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по стандартам государственного языка объяснила, как оценивают экзаменационную работу.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.2021 № 409 и решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка от 13.05.2021 № 20 (зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины под № 897/36519, в редакции от 30.04.2024), результаты экзамена устанавливаются не позднее 15 календарных дней с даты его сдачи.

Экзамен для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей, состоит из трех частей с таким соотношением в общем результате: тестовые задания письменной части — 40 %, письменное высказывание открытого типа — 30 %, устная часть — 30 %.

Оценивание проходит в два этапа. Тестовые задания экзаменационная система проверяет автоматически. Задания открытого типа — написание текста на заданную тему и монологическое высказывание — проверяют экзаменаторы уполномоченных учреждений по единым критериям, установленным указанным выше решением.

Что влияет на вашу оценку за написание текста (от 0 до 37 баллов) и что нужно учитывать.

Начните с главного и не пропустите его

Самый весомый критерий — полнота понимания аудиотекста и его воспроизведение в письменной форме (до 8 баллов). Если вы не воспроизвели услышанное или сделали это поверхностно, рискуете потерять значительную часть баллов. Также обязательно выскажите собственное мнение по теме и приведите примеры из опыта (до 4 баллов). Если по обоим этим критериям выставлено 0 баллов, работа дальше не проверяется.

Структурируйте текст

Работа без вывода — незавершенная работа. Даже одно-два предложения с итогом сказанного дают до 2 баллов. Следите за последовательностью изложения (до 3 баллов): развивайте мысль логично, а не хаотично. Типичная ошибка — «перескакивание» между темами или повторение одного и того же другими словами.

Следите за языковым оформлением

Словарный запас — самый весомый языковой критерий (до 4 баллов). Избегайте однообразия: если в каждом предложении повторяется одно и то же слово, это заметно. Разнообразьте синтаксические конструкции (до 2 баллов) — простые короткие предложения подряд снижают оценку так же, как и запутанные либо перегруженные конструкции с ошибками.

Также обратите внимание на орфографию (до 3 баллов), пунктуацию (до 2 баллов), лексическую правильность (до 2 баллов), правильность употребления грамматических форм (до 3 баллов). Типичные ошибки здесь — неправильное склонение, использование разговорных слов или калькированных выражений, путаница паронимов (например, «личный» и «личностный», «общественный» и «гражданский»).

Следите за объемом

Объем работы также учитывается (до 2 баллов): слишком короткий текст не позволяет раскрыть тему, слишком растянутый свидетельствует о неспособности структурировать мысль.

Что влияет на вашу оценку за монолог

За монолог можно получить от 0 до 18 баллов. Вот на что стоит обратить внимание.

Раскройте тему полностью

Самый весомый критерий — раскрытие темы в соответствии с коммуникативным заданием и объем высказывания (до 4 баллов). Нужно ответить именно на поставленный вопрос. Типичная ошибка — говорить «вокруг» темы общими фразами, не отвечая на конкретный вопрос.

Выскажите собственную позицию

За выражение собственного мнения по теме монолога начисляется до 1 балла. Это немного, но отсутствие позиции сразу заметно. Избегайте нейтральных конструкций вроде «есть разные мнения» вместо четко сформулированной позиции.

Стройте высказывание логично

Последовательность изложения оценивается до 2 баллов: от вступления через аргументы к выводу. Типичная ошибка — возвращение к уже сказанному или резкие переходы между несвязанными мыслями.

Следите за языковым оформлением

Обратите внимание на словарный запас (избегание повторов и употребление точных лексических единиц), синтаксическую грамотность (разнообразие конструкций: не ограничивайтесь простыми предложениями), правильность употребления грамматических форм.

Говорите выразительно

Произношение, темп речи и нормативное ударение оцениваются до 2 баллов. Типичные ошибки — неправильное ударение в словах, а также слишком медленный или прерывистый темп, тихая речь.

Самовыражение

1 балл начисляется за самовыражение — способность говорить естественно, с интонацией, а не зачитывать заученный текст.

Общий результат выражается в процентах от 0 % до 100 %. Уровень, указанный в государственном сертификате серии УМД, определяется следующим образом:

от 30 % до 39 % — начальный уровень первой степени;

от 40 % до 49 % — начальный уровень второй степени;

от 50 % до 59 % — средний уровень первой степени;

от 60 % до 69 % — средний уровень второй степени;

от 70 % до 89 % — уровень свободного владения первой степени;

от 90 % до 100 % — уровень свободного владения второй степени.

Если набрано менее 30 %, в выдаче государственного сертификата отказывают.

Для назначения на должности, определенные Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», необходим уровень свободного владения первой или второй степени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.