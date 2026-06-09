Экзамен на знание государственного языка: Комиссия объяснила, как оценивают экзаменационную работу
Национальная комиссия по стандартам государственного языка объяснила, как оценивают экзаменационную работу.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.2021 № 409 и решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка от 13.05.2021 № 20 (зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины под № 897/36519, в редакции от 30.04.2024), результаты экзамена устанавливаются не позднее 15 календарных дней с даты его сдачи.
Экзамен для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей, состоит из трех частей с таким соотношением в общем результате: тестовые задания письменной части — 40 %, письменное высказывание открытого типа — 30 %, устная часть — 30 %.
Оценивание проходит в два этапа. Тестовые задания экзаменационная система проверяет автоматически. Задания открытого типа — написание текста на заданную тему и монологическое высказывание — проверяют экзаменаторы уполномоченных учреждений по единым критериям, установленным указанным выше решением.
Что влияет на вашу оценку за написание текста (от 0 до 37 баллов) и что нужно учитывать.
Начните с главного и не пропустите его
Самый весомый критерий — полнота понимания аудиотекста и его воспроизведение в письменной форме (до 8 баллов). Если вы не воспроизвели услышанное или сделали это поверхностно, рискуете потерять значительную часть баллов. Также обязательно выскажите собственное мнение по теме и приведите примеры из опыта (до 4 баллов). Если по обоим этим критериям выставлено 0 баллов, работа дальше не проверяется.
Структурируйте текст
Работа без вывода — незавершенная работа. Даже одно-два предложения с итогом сказанного дают до 2 баллов. Следите за последовательностью изложения (до 3 баллов): развивайте мысль логично, а не хаотично. Типичная ошибка — «перескакивание» между темами или повторение одного и того же другими словами.
Следите за языковым оформлением
Словарный запас — самый весомый языковой критерий (до 4 баллов). Избегайте однообразия: если в каждом предложении повторяется одно и то же слово, это заметно. Разнообразьте синтаксические конструкции (до 2 баллов) — простые короткие предложения подряд снижают оценку так же, как и запутанные либо перегруженные конструкции с ошибками.
Также обратите внимание на орфографию (до 3 баллов), пунктуацию (до 2 баллов), лексическую правильность (до 2 баллов), правильность употребления грамматических форм (до 3 баллов). Типичные ошибки здесь — неправильное склонение, использование разговорных слов или калькированных выражений, путаница паронимов (например, «личный» и «личностный», «общественный» и «гражданский»).
Следите за объемом
Объем работы также учитывается (до 2 баллов): слишком короткий текст не позволяет раскрыть тему, слишком растянутый свидетельствует о неспособности структурировать мысль.
Что влияет на вашу оценку за монолог
За монолог можно получить от 0 до 18 баллов. Вот на что стоит обратить внимание.
Раскройте тему полностью
Самый весомый критерий — раскрытие темы в соответствии с коммуникативным заданием и объем высказывания (до 4 баллов). Нужно ответить именно на поставленный вопрос. Типичная ошибка — говорить «вокруг» темы общими фразами, не отвечая на конкретный вопрос.
Выскажите собственную позицию
За выражение собственного мнения по теме монолога начисляется до 1 балла. Это немного, но отсутствие позиции сразу заметно. Избегайте нейтральных конструкций вроде «есть разные мнения» вместо четко сформулированной позиции.
Стройте высказывание логично
Последовательность изложения оценивается до 2 баллов: от вступления через аргументы к выводу. Типичная ошибка — возвращение к уже сказанному или резкие переходы между несвязанными мыслями.
Следите за языковым оформлением
Обратите внимание на словарный запас (избегание повторов и употребление точных лексических единиц), синтаксическую грамотность (разнообразие конструкций: не ограничивайтесь простыми предложениями), правильность употребления грамматических форм.
Говорите выразительно
Произношение, темп речи и нормативное ударение оцениваются до 2 баллов. Типичные ошибки — неправильное ударение в словах, а также слишком медленный или прерывистый темп, тихая речь.
Самовыражение
1 балл начисляется за самовыражение — способность говорить естественно, с интонацией, а не зачитывать заученный текст.
Общий результат выражается в процентах от 0 % до 100 %. Уровень, указанный в государственном сертификате серии УМД, определяется следующим образом:
от 30 % до 39 % — начальный уровень первой степени;
от 40 % до 49 % — начальный уровень второй степени;
от 50 % до 59 % — средний уровень первой степени;
от 60 % до 69 % — средний уровень второй степени;
от 70 % до 89 % — уровень свободного владения первой степени;
от 90 % до 100 % — уровень свободного владения второй степени.
Если набрано менее 30 %, в выдаче государственного сертификата отказывают.
Для назначения на должности, определенные Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», необходим уровень свободного владения первой или второй степени.
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