Іспит на знання державної мови: Комісія пояснила, як оцінюють іспитову роботу

Результати іспиту встановлюють не пізніше 15 календарних днів від дати його складення.

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Національна комісія зі стандартів державної мови пояснила, як оцінюють іспитову роботу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 409 та рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021 № 20 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 897/36519, у редакції від 30.04.2024) результати іспиту встановлюють не пізніше 15 календарних днів від дати його складення.

Іспит для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, містить три частини з таким співвідношенням у загальному результаті: тестові завдання письмової частини – 40 %, письмове висловлювання відкритого типу – 30 %, усна частина – 30 %.

Оцінювання відбувається у два етапи. Тестові завдання іспитова система перевіряє автоматично. Завдання відкритого типу – написання тексту на визначену тему та монологічне висловлювання – перевіряють екзаменатори уповноважених установ за єдиними критеріями, установленими зазначеним вище рішенням.

Що впливає на вашу оцінку за написання тексту (0 до 37 балів) і що треба врахувати.

Почніть із головного і не пропустіть його

Найвагоміший критерій – повнота розуміння аудіотексту та його відтворення на письмі (до 8 балів). Якщо ви не відтворили почутого або зробили це поверхово, ризикуєте втратити значну частину балів. Так само обов’язково висловіть власну думку щодо теми й наведіть приклади з досвіду (до 4 балів). Якщо за обома цими критеріями виставлено 0 балів, роботу далі не перевіряють.

Структуруйте текст

Робота без висновку – незавершена робота. Навіть одне-два речення з підсумком сказаного дають до 2 балів. Стежте за послідовністю викладу (до 3 балів): розгортайте думку логічно, а не хаотично. Типова помилка – «перескакування» між темами або повторення одного й того самого іншими словами.

Дбайте про мовне оформлення

Словниковий запас – це найвагоміший мовний критерій (до 4 балів). Уникайте одноманітності: якщо в кожному реченні повторюється те саме слово, це помітно. Урізноманітнюйте синтаксичні структури (до 2 балів) – прості короткі речення поспіль знижують оцінку так само, як і заплутані чи перевантажені конструкції з помилками.

Зверніть також увагу на орфографію (до 3 балів), пунктуацію (до 2 балів), лексичну правильність (до 2 балів), правильність уживання граматичних форм (до 3 балів). Типові помилки тут – неправильне відмінювання, уживання розмовних слів чи кальок, сплутування паронімів (наприклад, «особистий» і «особовий», «громадський» і «громадянський»).

Стежте за обсягом

Обсяг роботи також ураховують (до 2 балів): надто короткий текст не дає змоги розкрити тему, надто розтягнутий – свідчить про нездатність структурувати думку.

Що впливає на вашу оцінку за монолог

За монолог можна отримати від 0 до 18 балів. Ось на що варто звернути увагу.

Розкрийте тему повністю

Найвагоміший критерій – розкриття теми відповідно до комунікативного завдання та обсяг мовлення (до 4 балів). Потрібно відповісти саме на поставлене запитання. Типова помилка – говорити «навколо» теми загальними фразами, не відповідаючи на конкретне запитання.

Висловіть власну позицію

За вираження власної думки щодо теми монологу нараховують до 1 бала. Це небагато, але відсутність позиції одразу помітна. Уникайте нейтральних конструкцій на кшталт «є різні думки» замість чітко сформульованої позиції.

Будуйте висловлювання логічно

Послідовність викладу оцінюють до 2 балів: від вступу через аргументи до висновку. Типова помилка – повернення до вже сказаного або різкі переходи між непов’язаними думками.

Дбайте про мовне оформлення

Зверніть увагу на словниковий запас (уникнення повторів і вживання влучних лексичних одиниць), синтаксичну вправність (різноманітність конструкцій: не обмежуйтеся простими реченнями), правильність уживання граматичних форм.

Говоріть виразно

Вимову, темп мовлення та нормативне наголошування оцінюють до 2 балів. Типові помилки – неправильний наголос у словах на кшталт «оди́надцять» замість «одина́дцять», «показни́к» замість «пока́зник», а також надто повільний або уривчастий темп, тихе мовлення.

Самовираження

1 бал нараховують за самовираження – здатність говорити природно, з інтонацією, а не зачитувати завчений текст.

Загальний результат виражається у відсотках від 0 % до 100 %. Рівень, зазначений у державному сертифікаті серії УМД, визначено так: від 30 % до 39 % – початковий рівень першого ступеня; від 40 % до 49 % – початковий рівень другого ступеня; від 50 % до 59 % – середній рівень першого ступеня; від 60 % до 69 % – середній рівень другого ступеня; від 70 % до 89 % – рівень вільного володіння першого ступеня; від 90 % до 100 % – рівень вільного володіння другого ступеня.

Якщо набрано менше 30 %, у видачі державного сертифіката відмовляють.

Для призначення на посади, визначені Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», потрібний рівень вільного володіння першого або другого ступеня.

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