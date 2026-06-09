Комарі можуть переносити небезпечних паразитів – на Волині в жінки дістали з шиї 9-сантиметрового черв'яка

На Волині підтверджено другий випадок дирофіляріозу у 2026 році.

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У Волинській області зареєстровано другий у 2026 році випадок дирофіляріозу — паразитарного захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Про це повідомив Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

37-річна жінка, яка проживає в Ковельському районі, звернулася по медичну допомогу через підшкірне утворення в ділянці шиї та відчуття руху під шкірою. Під час оперативного втручання було вилучено гельмінта довжиною 8,7 см.

У паразитологічній лабораторії Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб встановили, що збудником є Dirofilaria repens. Пацієнтка пройшла амбулаторне лікування, її стан оцінюється як задовільний.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що можливими чинниками зараження могли бути проживання поблизу водойми, перебування в місцях із великою кількістю комарів, а також утримання собаки. Саме собаки є основним природним резервуаром збудника дирофіляріозу.

Що відомо про захворювання

Дирофіляріоз є зоонозним паразитарним захворюванням. Джерелом інфекції для комарів найчастіше є заражені собаки, рідше — коти та дикі м’ясоїдні тварини. Людина інфікується випадково після укусу зараженого комара.

Серед основних симптомів — підшкірні ущільнення, свербіж, набряк, почервоніння, а також відчуття руху або переміщення паразита. Найчастіше уражаються ділянки шкіри обличчя, повік, шиї та кінцівок.

Рекомендації для профілактики

Фахівці рекомендують:

використовувати репеленти та інші засоби захисту від комарів;

встановлювати протимоскітні сітки на вікна та двері;

уникати перебування біля водойм у періоди активності комарів;

регулярно проводити профілактичну обробку домашніх тварин від паразитів;

не допускати накопичення ємностей зі стоячою водою на присадибних ділянках, оскільки це місця розмноження комарів.

У разі появи після укусу комара ущільнення, набряку, свербежу або відчуття руху під шкірою необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря. Самостійні спроби видалення або самолікування можуть спричинити ускладнення. При своєчасному зверненні прогноз лікування є сприятливим.

Довідка

На Волині дирофіляріоз реєструється щороку. У 2020–2024 роках в області зафіксовано 9 випадків, у 2025 році — 3 випадки, а з початку 2026 року — вже 2 випадки (у Ковельському та Камінь-Каширському районах). Усі випадки пов’язані з місцевою передачею збудника. Серед можливих причин такої динаміки — кліматичні зміни, збільшення популяції комарів та активна міграція людей і домашніх тварин.

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