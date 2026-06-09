Як створити «Дія Підпис»: алгоритм дій
Українцям нагадали, як створити Дія.Підпис за кілька хвилин.
«Цифровий підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний. Підписуйте документи онлайн, отримуйте державні послуги та надсилайте копії документів без паперів і додаткових пристроїв», - нагадали у Дії.
Для активації знадобиться смартфон з NFC та один із біометричних документів:
- ID-картка
- біометричний закордонний паспорт
- посвідка на проживання
Як створити Дія.Підпис?
1. Відкрийте застосунок Дія та перейдіть у Меню → Дія.Підпис → Активувати підпис.
2. Відскануйте код на документі:
▪️ на звороті ID-картки або посвідки на проживання;
▪️ на першій сторінці закордонного паспорта.
3. Зчитайте документ через NFC.
4. Пройдіть PhotoID для підтвердження особи.
5. Створіть шестизначний PIN-код.
«Готово. Після активації підтверджуйте підпис лише за PIN-кодом — без повторної фотоверифікації.
Якщо активуєте Дія.Підпис за кордоном і виникає помилка — спробуйте увімкнути VPN з українським сервером», - додали у Дії.
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