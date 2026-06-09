  1. В Україні

Як створити «Дія Підпис»: алгоритм дій

07:18, 9 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цифровий підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний.
Як створити «Дія Підпис»: алгоритм дій
Фото: diia.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям нагадали, як створити Дія.Підпис за кілька хвилин.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Цифровий підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний. Підписуйте документи онлайн, отримуйте державні послуги та надсилайте копії документів без паперів і додаткових пристроїв», - нагадали у Дії.

Для активації знадобиться смартфон з NFC та один із біометричних документів:

- ID-картка

- біометричний закордонний паспорт

- посвідка на проживання

Як створити Дія.Підпис?

1. Відкрийте застосунок Дія та перейдіть у Меню → Дія.Підпис → Активувати підпис.

2. Відскануйте код на документі:

▪️ на звороті ID-картки або посвідки на проживання;

▪️ на першій сторінці закордонного паспорта.

3. Зчитайте документ через NFC.

4. Пройдіть PhotoID для підтвердження особи.

5. Створіть шестизначний PIN-код.

«Готово. Після активації підтверджуйте підпис лише за PIN-кодом — без повторної фотоверифікації.

Якщо активуєте Дія.Підпис за кордоном і виникає помилка — спробуйте увімкнути VPN з українським сервером», - додали у Дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд став на бік іранського аспіранта у міграційній справі, бо суди не перевірили інформацію СБУ

Верховний Суд скасував рішення у справі іранського аспіранта щодо посвідки на проживання в Україні, зазначивши, що суди не перевірили належним чином обґрунтованість даних СБУ.

Дешеві порушення у 340 грн коштують життя: як штрафи за ПДР стали неефективним механізмом контролю на дорогах

Адміністративні штрафи за ПДР в Україні потребують перегляду через недостатній превентивний ефект.

Неефективність роботи АРМА коштує державі мільярди гривень: у Раді пропонують звільняти очільників агентства за три дні

Понад 42 000 об'єктів арештованого майна залишаються поза належним обліком через бездіяльність АРМА.

Верховний Суд формує практику під час війни: нові підходи до доказів, колаборації та воєнних злочинів

ВС у новій практиці за квітень підтвердив вироки за держзраду та воєнні злочини і посилив вимоги до перевірки добровільності у справах про колабораційну діяльність.

На Житомирщині суд відмовив у демонтажі камери відеоспостереження, яку чоловік встановив на будинок сусіда, а ліхтар навів на його спальню

Камера відеоспостереження сусіда не порушує право на приватне життя, якщо факт такого втручання не доведено.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]