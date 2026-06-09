Як створити «Дія Підпис»: алгоритм дій

Цифровий підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний.

Фото: diia.gov.ua

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Українцям нагадали, як створити Дія.Підпис за кілька хвилин.

«Цифровий підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний. Підписуйте документи онлайн, отримуйте державні послуги та надсилайте копії документів без паперів і додаткових пристроїв», - нагадали у Дії.

Для активації знадобиться смартфон з NFC та один із біометричних документів:

- ID-картка

- біометричний закордонний паспорт

- посвідка на проживання

Як створити Дія.Підпис?

1. Відкрийте застосунок Дія та перейдіть у Меню → Дія.Підпис → Активувати підпис.

2. Відскануйте код на документі:

▪️ на звороті ID-картки або посвідки на проживання;

▪️ на першій сторінці закордонного паспорта.

3. Зчитайте документ через NFC.

4. Пройдіть PhotoID для підтвердження особи.

5. Створіть шестизначний PIN-код.

«Готово. Після активації підтверджуйте підпис лише за PIN-кодом — без повторної фотоверифікації.

Якщо активуєте Дія.Підпис за кордоном і виникає помилка — спробуйте увімкнути VPN з українським сервером», - додали у Дії.

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