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Как создать «Дія Підпис»: алгоритм действий

07:18, 9 июня 2026
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Цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная.
Как создать «Дія Підпис»: алгоритм действий
Фото: diia.gov.ua
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Украинцам напомнили, как создать «Дія.Підпис» за несколько минут.

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«Цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная. Подписывайте документы онлайн, получайте государственные услуги и отправляйте копии документов без бумаги и дополнительных устройств», — напомнили в «Дії».

Для активации понадобится смартфон с NFC и один из биометрических документов:

  • ID-карта;
  • биометрический заграничный паспорт;
  • вид на жительство.

Как создать «Дія.Підпис»?

1. Откройте приложение «Дія» и перейдите в Меню → Дія.Підпис → Активировать подпись.

2. Отсканируйте код на документе:

▪️ на обратной стороне ID-карты или вида на жительство;

▪️ на первой странице заграничного паспорта.

3. Считайте документ через NFC.

4. Пройдите PhotoID для подтверждения личности.

5. Создайте шестизначный PIN-код.

«Готово. После активации подтверждайте подпись только с помощью PIN-кода — без повторной фотоидентификации.

Если активируете Дія.Підпис за границей и возникает ошибка — попробуйте включить VPN с украинским сервером», — добавили в «Дії».

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Дия

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