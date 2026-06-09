Как создать «Дія Підпис»: алгоритм действий

Цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная.

Фото: diia.gov.ua

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Украинцам напомнили, как создать «Дія.Підпис» за несколько минут.

«Цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная. Подписывайте документы онлайн, получайте государственные услуги и отправляйте копии документов без бумаги и дополнительных устройств», — напомнили в «Дії».

Для активации понадобится смартфон с NFC и один из биометрических документов:

ID-карта;

биометрический заграничный паспорт;

вид на жительство.

Как создать «Дія.Підпис»?

1. Откройте приложение «Дія» и перейдите в Меню → Дія.Підпис → Активировать подпись.

2. Отсканируйте код на документе:

▪️ на обратной стороне ID-карты или вида на жительство;

▪️ на первой странице заграничного паспорта.

3. Считайте документ через NFC.

4. Пройдите PhotoID для подтверждения личности.

5. Создайте шестизначный PIN-код.

«Готово. После активации подтверждайте подпись только с помощью PIN-кода — без повторной фотоидентификации.

Если активируете Дія.Підпис за границей и возникает ошибка — попробуйте включить VPN с украинским сервером», — добавили в «Дії».

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