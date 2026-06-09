Как создать «Дія Підпис»: алгоритм действий
Украинцам напомнили, как создать «Дія.Підпис» за несколько минут.
«Цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная. Подписывайте документы онлайн, получайте государственные услуги и отправляйте копии документов без бумаги и дополнительных устройств», — напомнили в «Дії».
Для активации понадобится смартфон с NFC и один из биометрических документов:
- ID-карта;
- биометрический заграничный паспорт;
- вид на жительство.
Как создать «Дія.Підпис»?
1. Откройте приложение «Дія» и перейдите в Меню → Дія.Підпис → Активировать подпись.
2. Отсканируйте код на документе:
▪️ на обратной стороне ID-карты или вида на жительство;
▪️ на первой странице заграничного паспорта.
3. Считайте документ через NFC.
4. Пройдите PhotoID для подтверждения личности.
5. Создайте шестизначный PIN-код.
«Готово. После активации подтверждайте подпись только с помощью PIN-кода — без повторной фотоидентификации.
Если активируете Дія.Підпис за границей и возникает ошибка — попробуйте включить VPN с украинским сервером», — добавили в «Дії».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.