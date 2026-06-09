Комары могут переносить опасных паразитов — на Волыни у женщины из шеи извлекли 9-сантиметрового червя

На Волыни подтвержден второй случай дирофиляриоза в 2026 году.

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В Волынской области зарегистрирован второй в 2026 году случай дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передается через укусы инфицированных комаров. Об этом сообщил Волынский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

37-летняя женщина, проживающая в Ковельском районе, обратилась за медицинской помощью из-за подкожного образования в области шеи и ощущения движения под кожей. Во время оперативного вмешательства был извлечен гельминт длиной 8,7 см.

В паразитологической лаборатории Волынского областного центра контроля и профилактики заболеваний установили, что возбудителем является Dirofilaria repens. Пациентка прошла амбулаторное лечение, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что возможными факторами заражения могли быть проживание вблизи водоема, пребывание в местах с большим количеством комаров, а также содержание собаки. Именно собаки являются основным природным резервуаром возбудителя дирофиляриоза.

Что известно о заболевании

Дирофиляриоз — это зоонозное паразитарное заболевание. Источником инфекции для комаров чаще всего являются зараженные собаки, реже — кошки и дикие плотоядные животные. Человек заражается случайно после укуса зараженного комара.

Среди основных симптомов — подкожные уплотнения, зуд, отек, покраснение, а также ощущение движения или перемещения паразита. Чаще всего поражаются участки кожи лица, век, шеи и конечностей.

Рекомендации по профилактике

Специалисты рекомендуют:

использовать репелленты и другие средства защиты от комаров;

устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери;

избегать пребывания возле водоемов в периоды активности комаров;

регулярно проводить профилактическую обработку домашних животных от паразитов;

не допускать скопления емкостей со стоячей водой на приусадебных участках, поскольку это места размножения комаров.

В случае появления после укуса комара уплотнения, отека, зуда или ощущения движения под кожей необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Самостоятельные попытки удаления или самолечения могут вызвать осложнения. При своевременном обращении прогноз лечения благоприятный.

Справка

На Волыни дирофиляриоз регистрируется ежегодно. В 2020–2024 годах в области зафиксировано 9 случаев, в 2025 году — 3 случая, а с начала 2026 года — уже 2 случая (в Ковельском и Камень-Каширском районах). Все случаи связаны с местной передачей возбудителя. Среди возможных причин такой динамики — климатические изменения, увеличение популяции комаров и активная миграция людей и домашних животных.

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