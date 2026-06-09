Безпечний дитячий табір: які вимоги до розміщення, умов проживання та харчування дітей встановлює МОЗ
Безпечний дитячий наметовий табір починається не з облаштування наметів, а з правильного вибору місця його розташування.
Вимоги до розміщення таборів
Зокрема, дитячі наметові містечка не дозволяється розміщувати поблизу сміттєзвалищ, кладовищ або скотомогильників.
Також встановлено мінімальні безпечні відстані:
- не менше 500 м від населених пунктів;
- не менше 100 м від автомобільних доріг;
- не менше 100 м від залізничних колій;
- не менше 100 м від ліній електропередач;
- не менше 500 м від джерел забруднення водойм.
Перед початком роботи територію обов’язково готують: косять траву, прибирають суху рослинність, проводять обробку від кліщів і здійснюють заходи проти гризунів.
Загальні санітарні вимоги до дитячих закладів
Згідно із санітарним регламентом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ МОЗ України №377 від 20.03.2026), передбачено:
- прийом дітей лише за наявності медичної довідки форми №079/о;
- допуск до роботи тільки персоналу, який пройшов медичний огляд;
- заборону перевищення проєктної місткості закладу;
- обов’язкову наявність укриттів під час воєнного стану та забезпечення доступу дітей до них на 100%.
Питна вода: вимоги до забезпечення
- 1 питний фонтанчик на 100 дітей;
- висота струменя — 15–20 см;
- за відсутності фонтанчиків кожна дитина забезпечується фасованою водою;
- вода має відповідати гігієнічним нормам якості;
- контроль якості: для сезонних таборів — 1 раз перед початком сезону, для цілорічних — 2 рази на рік.
Безпечний відпочинок біля води
Пляжна інфраструктура має відповідати нормам:
- площа пляжу — не менше ніж для 50% дітей у закладі;
- 1 кабіна для переодягання на 75 дітей;
- 1 туалет на 75 дітей;
- 1 питний фонтанчик на 100 дітей.
Купання дозволяється лише за сприятливих умов:
- температура води — від 20°C;
- температура повітря — від 23°C;
- перед сезоном і кожні 2 тижні проводиться дослідження води;
- для дітей, які не вміють плавати, група — не більше 10 осіб;
- обов’язкове навчання правилам поведінки на воді.
Умови проживання дітей
- не більше 5 дітей у кімнаті молодшого віку;
- не більше 4 дітей у кімнаті середнього та старшого віку;
- кожна дитина має окреме спальне місце;
- приміщення повинні мати природне освітлення і можливість провітрювання;
- температура в кімнатах має відповідати санітарним нормам.
Також встановлено:
- справний стан меблів;
- зміна постільної білизни щотижня;
- щоденне прибирання і провітрювання;
- щорічне очищення подушок і ковдр.
Гігієна та чистота
- прибирання території — щодня;
- санвузли прибираються не менше 2 разів на день;
- постільна білизна змінюється щонайменше раз на тиждень;
- на одне місце передбачено 3 комплекти білизни та 2 наматрацники.
Харчування дітей
Харчування має бути 4–5-разовим і збалансованим. Щодня у раціоні повинні бути:
- овочі та фрукти;
- білкові продукти (м’ясо, риба, яйця, бобові, молочні продукти);
- крупи та цільнозернові вироби;
- рослинні жири, горіхи та насіння.
Питний режим передбачає доступ до чистої води протягом дня.
Заборонено:
- продукти, принесені з-за меж закладу;
- їжу, передану батьками;
- фастфуд і снеки;
- солодкі газовані напої;
- продукти з надлишком солі, цукру та трансжирів.
Дозволяються та рекомендуються:
- страви, приготовані безпосередньо в закладі;
- різноманітне меню;
- варіння, тушкування та запікання як основні способи приготування;
- дотримання вікових норм калорійності.
Медичне забезпечення
- цілодобова присутність медичного працівника;
- наявність ізолятора (не менше 2% ліжко-місць);
- обов’язкові огляди дітей при заїзді, під час зміни та перед заходами;
- ізоляція дітей з ознаками інфекційних захворювань;
- постійний контроль санітарного стану та профілактичні заходи.
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