Безпечний дитячий табір: які вимоги до розміщення, умов проживання та харчування дітей встановлює МОЗ

В Україні визначили стандарти, що гарантують безпеку дітей під час літнього відпочинку.

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Безпечний дитячий наметовий табір починається не з облаштування наметів, а з правильного вибору місця його розташування.

Вимоги до розміщення таборів

Зокрема, дитячі наметові містечка не дозволяється розміщувати поблизу сміттєзвалищ, кладовищ або скотомогильників.

Також встановлено мінімальні безпечні відстані:

не менше 500 м від населених пунктів;

не менше 100 м від автомобільних доріг;

не менше 100 м від залізничних колій;

не менше 100 м від ліній електропередач;

не менше 500 м від джерел забруднення водойм.

Перед початком роботи територію обов’язково готують: косять траву, прибирають суху рослинність, проводять обробку від кліщів і здійснюють заходи проти гризунів.

Загальні санітарні вимоги до дитячих закладів

Згідно із санітарним регламентом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ МОЗ України №377 від 20.03.2026), передбачено:

прийом дітей лише за наявності медичної довідки форми №079/о;

допуск до роботи тільки персоналу, який пройшов медичний огляд;

заборону перевищення проєктної місткості закладу;

обов’язкову наявність укриттів під час воєнного стану та забезпечення доступу дітей до них на 100%.

Питна вода: вимоги до забезпечення

1 питний фонтанчик на 100 дітей;

висота струменя — 15–20 см;

за відсутності фонтанчиків кожна дитина забезпечується фасованою водою;

вода має відповідати гігієнічним нормам якості;

контроль якості: для сезонних таборів — 1 раз перед початком сезону, для цілорічних — 2 рази на рік.

Безпечний відпочинок біля води

Пляжна інфраструктура має відповідати нормам:

площа пляжу — не менше ніж для 50% дітей у закладі;

1 кабіна для переодягання на 75 дітей;

1 туалет на 75 дітей;

1 питний фонтанчик на 100 дітей.

Купання дозволяється лише за сприятливих умов:

температура води — від 20°C;

температура повітря — від 23°C;

перед сезоном і кожні 2 тижні проводиться дослідження води;

для дітей, які не вміють плавати, група — не більше 10 осіб;

обов’язкове навчання правилам поведінки на воді.

Умови проживання дітей

не більше 5 дітей у кімнаті молодшого віку;

не більше 4 дітей у кімнаті середнього та старшого віку;

кожна дитина має окреме спальне місце;

приміщення повинні мати природне освітлення і можливість провітрювання;

температура в кімнатах має відповідати санітарним нормам.

Також встановлено:

справний стан меблів;

зміна постільної білизни щотижня;

щоденне прибирання і провітрювання;

щорічне очищення подушок і ковдр.

Гігієна та чистота

прибирання території — щодня;

санвузли прибираються не менше 2 разів на день;

постільна білизна змінюється щонайменше раз на тиждень;

на одне місце передбачено 3 комплекти білизни та 2 наматрацники.

Харчування дітей

Харчування має бути 4–5-разовим і збалансованим. Щодня у раціоні повинні бути:

овочі та фрукти;

білкові продукти (м’ясо, риба, яйця, бобові, молочні продукти);

крупи та цільнозернові вироби;

рослинні жири, горіхи та насіння.

Питний режим передбачає доступ до чистої води протягом дня.

Заборонено:

продукти, принесені з-за меж закладу;

їжу, передану батьками;

фастфуд і снеки;

солодкі газовані напої;

продукти з надлишком солі, цукру та трансжирів.

Дозволяються та рекомендуються:

страви, приготовані безпосередньо в закладі;

різноманітне меню;

варіння, тушкування та запікання як основні способи приготування;

дотримання вікових норм калорійності.

Медичне забезпечення

цілодобова присутність медичного працівника;

наявність ізолятора (не менше 2% ліжко-місць);

обов’язкові огляди дітей при заїзді, під час зміни та перед заходами;

ізоляція дітей з ознаками інфекційних захворювань;

постійний контроль санітарного стану та профілактичні заходи.

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