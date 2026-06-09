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Безпечний дитячий табір: які вимоги до розміщення, умов проживання та харчування дітей встановлює МОЗ

20:12, 9 червня 2026
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В Україні визначили стандарти, що гарантують безпеку дітей під час літнього відпочинку.
Безпечний дитячий табір: які вимоги до розміщення, умов проживання та харчування дітей встановлює МОЗ
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Безпечний дитячий наметовий табір починається не з облаштування наметів, а з правильного вибору місця його розташування.

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Вимоги до розміщення таборів

Зокрема, дитячі наметові містечка не дозволяється розміщувати поблизу сміттєзвалищ, кладовищ або скотомогильників.

Також встановлено мінімальні безпечні відстані:

  • не менше 500 м від населених пунктів;
  • не менше 100 м від автомобільних доріг;
  • не менше 100 м від залізничних колій;
  • не менше 100 м від ліній електропередач;
  • не менше 500 м від джерел забруднення водойм.

Перед початком роботи територію обов’язково готують: косять траву, прибирають суху рослинність, проводять обробку від кліщів і здійснюють заходи проти гризунів.

Загальні санітарні вимоги до дитячих закладів

Згідно із санітарним регламентом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ МОЗ України №377 від 20.03.2026), передбачено:

  • прийом дітей лише за наявності медичної довідки форми №079/о;
  • допуск до роботи тільки персоналу, який пройшов медичний огляд;
  • заборону перевищення проєктної місткості закладу;
  • обов’язкову наявність укриттів під час воєнного стану та забезпечення доступу дітей до них на 100%.

Питна вода: вимоги до забезпечення

  • 1 питний фонтанчик на 100 дітей;
  • висота струменя — 15–20 см;
  • за відсутності фонтанчиків кожна дитина забезпечується фасованою водою;
  • вода має відповідати гігієнічним нормам якості;
  • контроль якості: для сезонних таборів — 1 раз перед початком сезону, для цілорічних — 2 рази на рік.

Безпечний відпочинок біля води

Пляжна інфраструктура має відповідати нормам:

  • площа пляжу — не менше ніж для 50% дітей у закладі;
  • 1 кабіна для переодягання на 75 дітей;
  • 1 туалет на 75 дітей;
  • 1 питний фонтанчик на 100 дітей.

Купання дозволяється лише за сприятливих умов:

  • температура води — від 20°C;
  • температура повітря — від 23°C;
  • перед сезоном і кожні 2 тижні проводиться дослідження води;
  • для дітей, які не вміють плавати, група — не більше 10 осіб;
  • обов’язкове навчання правилам поведінки на воді.

Умови проживання дітей

  • не більше 5 дітей у кімнаті молодшого віку;
  • не більше 4 дітей у кімнаті середнього та старшого віку;
  • кожна дитина має окреме спальне місце;
  • приміщення повинні мати природне освітлення і можливість провітрювання;
  • температура в кімнатах має відповідати санітарним нормам.

Також встановлено:

  • справний стан меблів;
  • зміна постільної білизни щотижня;
  • щоденне прибирання і провітрювання;
  • щорічне очищення подушок і ковдр.

Гігієна та чистота

  • прибирання території — щодня;
  • санвузли прибираються не менше 2 разів на день;
  • постільна білизна змінюється щонайменше раз на тиждень;
  • на одне місце передбачено 3 комплекти білизни та 2 наматрацники.

Харчування дітей

Харчування має бути 4–5-разовим і збалансованим. Щодня у раціоні повинні бути:

  • овочі та фрукти;
  • білкові продукти (м’ясо, риба, яйця, бобові, молочні продукти);
  • крупи та цільнозернові вироби;
  • рослинні жири, горіхи та насіння.

Питний режим передбачає доступ до чистої води протягом дня.

Заборонено:

  • продукти, принесені з-за меж закладу;
  • їжу, передану батьками;
  • фастфуд і снеки;
  • солодкі газовані напої;
  • продукти з надлишком солі, цукру та трансжирів.

Дозволяються та рекомендуються:

  • страви, приготовані безпосередньо в закладі;
  • різноманітне меню;
  • варіння, тушкування та запікання як основні способи приготування;
  • дотримання вікових норм калорійності.

Медичне забезпечення

  • цілодобова присутність медичного працівника;
  • наявність ізолятора (не менше 2% ліжко-місць);
  • обов’язкові огляди дітей при заїзді, під час зміни та перед заходами;
  • ізоляція дітей з ознаками інфекційних захворювань;
  • постійний контроль санітарного стану та профілактичні заходи.

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