  1. В Україні

Масова мобілізація поліцейських може послабити правопорядок і спричинити сплеск злочинності — Нєбитов

18:04, 8 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Масова мобілізація працівників Національної поліції може призвести до кадрового дефіциту, погіршення реагування на виклики та зростання рівня злочинності, заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Масова мобілізація поліцейських може послабити правопорядок і спричинити сплеск злочинності — Нєбитов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Масова мобілізація працівників Національної поліції може негативно вплинути на безпекову ситуацію в країні, спричинивши нестачу кадрів, повільніше реагування на виклики та зростання рівня злочинності. Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він зазначив, що наразі майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на фронті, а ще близько 34 тисяч правоохоронців несуть службу в прифронтових регіонах.

За словами Нєбитова, поліцейські, які беруть участь у бойових діях, служать у штурмовій бригаді «Лють», створеній для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту, а також у бригаді «Хижак» та стрілецьких батальйонах.

Він нагадав, що правоохоронці разом із військовими Збройних сил України брали участь в обороні Бахмута, Авдіївки та Кліщіївки на Донеччині, а також Малої Токмачки, Гуляйполя на Запоріжжі та інших населених пунктів.

Водночас заступник голови Нацполіції звернув увагу на кадрову проблему в системі. За його словами, бойові підрозділи поліції комплектуються, поповнюються та проходять ротацію виключно за рахунок діючих працівників Нацполіції, тоді як мобілізовані цивільні особи до них не залучаються.

У зв’язку з цим дефіцит кадрів у поліції поступово посилюється. Нєбитов наголосив, що підготовка слідчого або оперативника кримінальної поліції потребує тривалого часу — від кількох місяців до кількох років.

«На мою думку, масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується — кримінал відчуває слабину», — заявив Андрій Нєбитов в інтерв’ю РБК-Україна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція мобілізація

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронна повістка через Резерв+: чи зобов’язаний військовозобов’язаний з’явитися до ТЦК

Електронні повістки стали однією з найобговорюваніших тем мобілізації, проте багато поширених тверджень про них не відповідають чинному законодавству.

Виплати військовим у 2026 році: чим відрізняються бойові від грошового забезпечення

Як відрізнити основне грошове забезпечення від додаткових винагород та на які виплати може розраховувати військовий у разі звільнення за станом здоров’я.

Перші призначення суддів до місцевих судів можуть відбутися вже на початку 2027 року: голова ВККС

У ВККС повідомили про перебіг конкурсів до судів і кадровий дефіцит у системі, перші призначення можливі вже у 2027 році.

Штрафи за непроходження ВЛК можуть стати незаконними після 6 червня

Річний строк притягнення до відповідальності за неявку на ВЛК закінчився 6 червня 2026 року.

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]