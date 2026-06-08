Масова мобілізація поліцейських може послабити правопорядок і спричинити сплеск злочинності — Нєбитов

Масова мобілізація працівників Національної поліції може призвести до кадрового дефіциту, погіршення реагування на виклики та зростання рівня злочинності, заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

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Масова мобілізація працівників Національної поліції може негативно вплинути на безпекову ситуацію в країні, спричинивши нестачу кадрів, повільніше реагування на виклики та зростання рівня злочинності. Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що наразі майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на фронті, а ще близько 34 тисяч правоохоронців несуть службу в прифронтових регіонах.

За словами Нєбитова, поліцейські, які беруть участь у бойових діях, служать у штурмовій бригаді «Лють», створеній для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту, а також у бригаді «Хижак» та стрілецьких батальйонах.

Він нагадав, що правоохоронці разом із військовими Збройних сил України брали участь в обороні Бахмута, Авдіївки та Кліщіївки на Донеччині, а також Малої Токмачки, Гуляйполя на Запоріжжі та інших населених пунктів.

Водночас заступник голови Нацполіції звернув увагу на кадрову проблему в системі. За його словами, бойові підрозділи поліції комплектуються, поповнюються та проходять ротацію виключно за рахунок діючих працівників Нацполіції, тоді як мобілізовані цивільні особи до них не залучаються.

У зв’язку з цим дефіцит кадрів у поліції поступово посилюється. Нєбитов наголосив, що підготовка слідчого або оперативника кримінальної поліції потребує тривалого часу — від кількох місяців до кількох років.

«На мою думку, масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується — кримінал відчуває слабину», — заявив Андрій Нєбитов в інтерв’ю РБК-Україна.

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