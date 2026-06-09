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У Хмельницькому автомобіль збив двох жінок із дитиною у візку – водійка заявила, що їй стало зле

08:30, 9 червня 2026
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У дворі багатоповерхівки водійка втратила контроль над автомобілем після різкого погіршення самопочуття.
У Хмельницькому автомобіль збив двох жінок із дитиною у візку – водійка заявила, що їй стало зле
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У Хмельницькому в одному з дворів багатоповерхового будинку автомобіль збив двох жінок. Одна з них перебувала з дитячим візком, у якому була трирічна дитина. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

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Як повідомили правоохоронці, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у дворі будинку на вулиці Молодіжній. На місце події оперативно прибули працівники поліції. Попередньо встановлено, що 46-річна місцева жителька, яка керувала автомобілем «Nissan», під час початку руху раптово відчула погіршення самопочуття.

Унаслідок цього вона втратила контроль над транспортним засобом і здійснила наїзд на двох жінок, які перебували у дворі. Одна з них була з дитячим візком, у якому знаходилася трирічна дитина. Після наїзду автомобіль в’їхав у дерево.

Двох жінок і дитину госпіталізували для медичного обстеження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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поліція ДТП Хмельницький

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