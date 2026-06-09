У Хмельницькому автомобіль збив двох жінок із дитиною у візку – водійка заявила, що їй стало зле

У дворі багатоповерхівки водійка втратила контроль над автомобілем після різкого погіршення самопочуття.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькому в одному з дворів багатоповерхового будинку автомобіль збив двох жінок. Одна з них перебувала з дитячим візком, у якому була трирічна дитина. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Як повідомили правоохоронці, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у дворі будинку на вулиці Молодіжній. На місце події оперативно прибули працівники поліції. Попередньо встановлено, що 46-річна місцева жителька, яка керувала автомобілем «Nissan», під час початку руху раптово відчула погіршення самопочуття.

Унаслідок цього вона втратила контроль над транспортним засобом і здійснила наїзд на двох жінок, які перебували у дворі. Одна з них була з дитячим візком, у якому знаходилася трирічна дитина. Після наїзду автомобіль в’їхав у дерево.

Двох жінок і дитину госпіталізували для медичного обстеження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.