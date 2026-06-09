Кабмин утвердил методику определения возможности управления арестованными активами

Методика устанавливает единый подход к определению возможности эффективного управления арестованными активами и сохранения их экономической стоимости.

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Кабинет Министров утвердил Методику определения возможности осуществления управления активом (активами), разработанную АРМА во исполнение положений обновленного законодательства. Об этом сообщило АРМА.

«Принятие документа является важным этапом реализации реформы системы управления арестованными активами и внедрения новых механизмов, предусмотренных Законом Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

Методика устанавливает единый подход к определению возможности эффективного управления арестованными активами и сохранения их экономической стоимости. Теперь процедура оценки активов будет осуществляться по четким и унифицированным правилам, что будет способствовать повышению прозрачности и обоснованности управленческих решений», — заявили в АРМА.

Согласно закону, для определения возможности осуществления эффективного управления активом АРМА по обращению прокурора проводит его идентификацию — комплекс мероприятий, направленных на установление характеристик и особенностей актива с целью определения наиболее целесообразного способа управления им.

Утвержденная методика определяет порядок проведения обследования и осмотра активов, документирования их состояния, сбора информации и подтверждающих данных о характеристиках имущества. Также предусмотрены механизмы взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами для получения доступа к активам.

На основании проведенной идентификации АРМА будет формировать заключение о возможности осуществления эффективного управления активом и определять наиболее оптимальный способ управления. При подготовке такого заключения будут учитываться экономический потенциал актива, возможные источники доходов, потребности в материально-технических и кадровых ресурсах, расходы на хранение и обслуживание, а также сравнительная экономическая эффективность управления активом и его реализации.

Принятие постановления позволит обеспечить практическое выполнение положений законодательства об управлении арестованными активами, повысит эффективность работы АРМА и будет способствовать максимальному сохранению экономической стоимости имущества, переданного в управление государству.

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