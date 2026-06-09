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Кабмин утвердил методику определения возможности управления арестованными активами

09:06, 9 июня 2026
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Методика устанавливает единый подход к определению возможности эффективного управления арестованными активами и сохранения их экономической стоимости.
Кабмин утвердил методику определения возможности управления арестованными активами
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Кабинет Министров утвердил Методику определения возможности осуществления управления активом (активами), разработанную АРМА во исполнение положений обновленного законодательства. Об этом сообщило АРМА.

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«Принятие документа является важным этапом реализации реформы системы управления арестованными активами и внедрения новых механизмов, предусмотренных Законом Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

Методика устанавливает единый подход к определению возможности эффективного управления арестованными активами и сохранения их экономической стоимости. Теперь процедура оценки активов будет осуществляться по четким и унифицированным правилам, что будет способствовать повышению прозрачности и обоснованности управленческих решений», — заявили в АРМА.

Согласно закону, для определения возможности осуществления эффективного управления активом АРМА по обращению прокурора проводит его идентификацию — комплекс мероприятий, направленных на установление характеристик и особенностей актива с целью определения наиболее целесообразного способа управления им.

Утвержденная методика определяет порядок проведения обследования и осмотра активов, документирования их состояния, сбора информации и подтверждающих данных о характеристиках имущества. Также предусмотрены механизмы взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами для получения доступа к активам.

На основании проведенной идентификации АРМА будет формировать заключение о возможности осуществления эффективного управления активом и определять наиболее оптимальный способ управления. При подготовке такого заключения будут учитываться экономический потенциал актива, возможные источники доходов, потребности в материально-технических и кадровых ресурсах, расходы на хранение и обслуживание, а также сравнительная экономическая эффективность управления активом и его реализации.

Принятие постановления позволит обеспечить практическое выполнение положений законодательства об управлении арестованными активами, повысит эффективность работы АРМА и будет способствовать максимальному сохранению экономической стоимости имущества, переданного в управление государству.

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Кабинет Министров Украины АРМА

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