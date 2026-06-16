Верховний Суд виніс вирок директорці ліцею за розтрату майже 1 млн грн

Посадовиця у змові з підприємцями уклала договори на постачання обладнання та автомобіля для навчально-практичного центру.

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Верховний Суд залишив без змін вирок колишній директорці професійного ліцею на Хмельниччині, яку засуджено за розтрату майже 1 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У 2021 році посадовиця у змові з підприємцями уклала договори на постачання обладнання та автомобіля для навчально-практичного центру. Частина майна, зокрема автомобіль, фактично до закладу не надійшла, однак вона підписувала документи про його нібито отримання, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на суму майже 1 млн грн.

Суд визнав жінку винною у розтраті чужого майна та службовому підробленні й призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Апеляційний суд залишив вирок без змін, а Верховний Суд підтвердив законність і обґрунтованість рішень судів попередніх інстанцій. Вирок набрав законної сили.

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