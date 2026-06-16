  1. В Україні
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд виніс вирок директорці ліцею за розтрату майже 1 млн грн

12:06, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовиця у змові з підприємцями уклала договори на постачання обладнання та автомобіля для навчально-практичного центру.
Верховний Суд виніс вирок директорці ліцею за розтрату майже 1 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд залишив без змін вирок колишній директорці професійного ліцею на Хмельниччині, яку засуджено за розтрату майже 1 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У 2021 році посадовиця у змові з підприємцями уклала договори на постачання обладнання та автомобіля для навчально-практичного центру. Частина майна, зокрема автомобіль, фактично до закладу не надійшла, однак вона підписувала документи про його нібито отримання, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на суму майже 1 млн грн.

Суд визнав жінку винною у розтраті чужого майна та службовому підробленні й призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Апеляційний суд залишив вирок без змін, а Верховний Суд підтвердив законність і обґрунтованість рішень судів попередніх інстанцій. Вирок набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд прокуратура рішення суду

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям більше не доведеться збирати десятки довідок для соцдопомоги: Світовий банк виділяє $880 млн на реформу

Держава впроваджує одну виплату замість п’яти — $880 млн від Світового банку змінять життя мільйона українців.

Вища рада правосуддя визначилася з кандидатами до апеляційних судів: що запитували у суддів

ВРП рекомендувала Президенту призначити чотирьох суддів до апеляційних судів.

ЄС та Україна відкрили перший кластер переговорів про вступ: які вимоги має виконати Україна

Україна офіційно розпочала найскладніший етап інтеграції — роботу над Кластером 1, який охоплює правосуддя, антикорупцію та демократичні інститути.

Як працює нова система оцінювання повсякденного функціонування особи, що замінила МСЕК: ексклюзивний коментар від МОЗ «Судово-юридичній газеті»

Електронні направлення, відсутність ЛКК та спеціальні умови для військовослужбовців — такі ключові засади нової системи оцінювання.

ВРП звільнила у відставку п'ятьох суддів

Суддю з Одещини та чотирьох суддів з Київщини звільнено у відставку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]