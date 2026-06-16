  1. В Україні

ДПС запровадила «зелений коридор» для ветеранів: як тепер працює пріоритетне податкове обслуговування

17:10, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оновлена система ДПС передбачає першочергове обслуговування в центрах, окрему телефонну лінію та спеціальний розділ у чат-боті.
ДПС запровадила «зелений коридор» для ветеранів: як тепер працює пріоритетне податкове обслуговування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній податковій службі запровадили оновлену систему обслуговування ветеранів та їхніх родин. Вона передбачає окремі правила взаємодії, посилений супровід і додаткові механізми підтримки під час отримання податкових послуг і консультацій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в ДПС, окремий акцент зроблено на спрощенні та зручності сервісів для ветеранів. Для працівників ДПС визначено стандарти комунікації, алгоритми надання допомоги та реагування на проблемні ситуації під час звернень.

Для ветеранів запроваджено принцип «зеленого коридору», який передбачає:

  • пріоритетний запис до електронної черги;
  • першочергове обслуговування у Центрах обслуговування платників і в Офісах податкових консультантів;
  • окрему телефонну лінію Контакт-центру;
  • спеціальний тематичний розділ у чат-боті ДПС.

Окремий напрям роботи — підтримка ветеранського підприємництва та сприяння професійній адаптації військовослужбовців після повернення до цивільного життя.

У податковій службі зазначають, що частина ветеранів уже працює в органах ДПС, а також триває розширення їх залучення до державної служби, зокрема в Офісах податкових консультантів і Центрах обслуговування платників.

З переліком актуальних вакансій у ДПС можна ознайомитися за відповідним посиланням на офіційному ресурсі служби.

Для інформування ветеранів про можливості працевлаштування ДПС співпрацює з Міністерством у справах ветеранів України та ветеранськими організаціями.

У відомстві підкреслюють, що створення безбар’єрного середовища, розвиток доступних сервісів і розширення можливостей для професійної реалізації ветеранів є частиною системної підтримки захисників України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові податкова ветерани ДПС податки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.

ВРП відмовила у звільненні судді Ольги Крутової, попри висновок ВККС про невідповідність посаді

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні Ольги Крутової з посади судді Арцизького районного суду Одеської області.

Верховний Суд пояснив, коли ПФУ може скасувати індексацію військової пенсії

Чи може Пенсійний фонд законно припинити виплату індексації після того, як військових виграв суд щодо перерахунку грошового забезпечення.

Суд під прицілом Брюсселя: для вступу в ЄС Україна має створити золотий стандарт відбору суддів

Перший кластер переговорів з ЄС відкрито — що саме Україна вже встигла зробити, де ховаються найбільші ризики та чому жорсткі суддівські конкурси є квитком України до Європейського Союзу.

ВРП призупинила розгляд кандидатури судді Євгена Новицького до Баранівського райсуду через питання до декларації та доходів

ВРП рекомендувала Президенту призначити Ярослава Бондарчука суддею Ямпільського районного суду та оголосила перерву у розгляді питання про призначення Євгена Новицького.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]