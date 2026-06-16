ДПС запровадила «зелений коридор» для ветеранів: як тепер працює пріоритетне податкове обслуговування

Оновлена система ДПС передбачає першочергове обслуговування в центрах, окрему телефонну лінію та спеціальний розділ у чат-боті.

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У Державній податковій службі запровадили оновлену систему обслуговування ветеранів та їхніх родин. Вона передбачає окремі правила взаємодії, посилений супровід і додаткові механізми підтримки під час отримання податкових послуг і консультацій.

Як повідомили в ДПС, окремий акцент зроблено на спрощенні та зручності сервісів для ветеранів. Для працівників ДПС визначено стандарти комунікації, алгоритми надання допомоги та реагування на проблемні ситуації під час звернень.

Для ветеранів запроваджено принцип «зеленого коридору», який передбачає:

пріоритетний запис до електронної черги;

першочергове обслуговування у Центрах обслуговування платників і в Офісах податкових консультантів;

окрему телефонну лінію Контакт-центру;

спеціальний тематичний розділ у чат-боті ДПС.

Окремий напрям роботи — підтримка ветеранського підприємництва та сприяння професійній адаптації військовослужбовців після повернення до цивільного життя.

У податковій службі зазначають, що частина ветеранів уже працює в органах ДПС, а також триває розширення їх залучення до державної служби, зокрема в Офісах податкових консультантів і Центрах обслуговування платників.

З переліком актуальних вакансій у ДПС можна ознайомитися за відповідним посиланням на офіційному ресурсі служби.

Для інформування ветеранів про можливості працевлаштування ДПС співпрацює з Міністерством у справах ветеранів України та ветеранськими організаціями.

У відомстві підкреслюють, що створення безбар’єрного середовища, розвиток доступних сервісів і розширення можливостей для професійної реалізації ветеранів є частиною системної підтримки захисників України.

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