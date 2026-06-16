В Минюсте напомнили, какую информацию содержит Государственный реестр обременений движимого имущества

Государственная регистрация обременений движимого имущества проводится с целью обеспечения исполнения обязательств, защиты прав юридических и физических лиц в отношении движимого имущества.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что Государственный реестр обременений движимого имущества (далее — Реестр) — это единая компьютерная база данных, содержащая сведения о возникновении, изменении, прекращении обременений движимого имущества, а также об обращении взыскания на предмет обременения.

Правовой основой функционирования Реестра является Закон Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений». Порядок ведения Реестра утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июля 2004 года № 830.

Государственная регистрация обременений движимого имущества проводится с целью обеспечения исполнения обязательств, защиты прав юридических и физических лиц в отношении движимого имущества, а также предоставления в их интересах информации о наличии или отсутствии обременений движимого имущества.

Таким образом, ведение Реестра направлено на обеспечение защиты добросовестных приобретателей и кредиторов. Кроме того, важно отметить, что обременение движимого имущества, зарегистрированное в Реестре, имеет приоритет над незарегистрированным обременением и является публично известным фактом. Реестр позволяет любому лицу проверить, находится ли движимое имущество (автомобиль, оборудование, товар и т. п.) под обременением.

Сведения об обременении движимого имущества вносятся в Реестр на основании заявления обременителя (кредитора) или уполномоченного им лица. Заявление можно подавать в электронной форме, а в определенных случаях — в бумажной. В случае подачи заявления в бумажной форме обременитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а если уполномоченное им лицо действует от имени обременителя (физического или юридического лица), оно прилагает доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.

В Реестр вносятся следующие обременения движимого имущества:

залог движимого имущества;

налоговый залог;

запрет отчуждения (по решению суда или условиям договора);

арест;

иной тип обременения.

Субъектами, уполномоченными на проведение регистрационных действий в Реестре, являются:

в отношении государственной регистрации частных обременений движимого имущества по заявлениям, поданным в бумажной форме, — любой нотариус или его помощник; по заявлениям в электронной форме — администратор Реестра (ГП «НАИС») и его филиалы;

в отношении государственной регистрации обременений движимого имущества, являющегося предметом залога по аграрным нотам, — администратор Реестра (ГП «НАИС»);

в отношении государственной регистрации публичных обременений движимого имущества — администратор Реестра (ГП «НАИС») и его филиалы.

В установленных случаях регистраторами также определяются государственные или частные исполнители (при принудительном исполнении решений) и налоговые управляющие (при регистрации налогового залога).

Физические и юридические лица имеют право получить выписку из Реестра в бумажной или электронной форме. Обе формы имеют одинаковую юридическую силу.

Выписка подтверждает внесение записей об обременениях или их отсутствие и содержит актуальную на дату и время предоставления выписки информацию.

Основными критериями для поиска сведений в Реестре являются:

для физического лица: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

для юридического лица: полное наименование и код ЕГРПОУ;

в отношении объекта: регистрационный номер обременения (если он известен) либо серийный номер и данные государственного регистрационного документа движимого имущества (VIN-код транспортного средства, номер шасси/кузова и т. п.).

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что Реестр является важным инструментом обеспечения правовой определенности в сфере гражданского и хозяйственного права, поскольку предоставляет возможность гражданам и субъектам хозяйствования проверить наличие обременений в отношении движимого имущества перед заключением сделок, оценить потенциальные риски и надлежащим образом защитить свои имущественные права. Например, перед приобретением транспортного средства можно проверить, находится ли оно в залоге или под другим обременением.

Этот механизм позволяет избежать юридических рисков и финансовых потерь, обеспечивая прозрачность и безопасность имущественного оборота.

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