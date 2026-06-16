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«Оздоровительная» вода оказалась маркетингом, а компании выписали штраф: АМКУ вынес решение

22:54, 16 июня 2026
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АМКУ установил, что распространенная информация могла влиять на решения потребителей относительно приобретения продукции.
«Оздоровительная» вода оказалась маркетингом, а компании выписали штраф: АМКУ вынес решение
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Антимонопольный комитет Украины признал нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции со стороны ООО из-за распространения недостоверной информации об оздоровительных свойствах воды.

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Вопрос рассматривался на заседании АМКУ по результатам проверки информации, размещенной на веб-сайте общества. Комитет установил, что компания распространяла сведения о якобы оздоровительном эффекте указанной воды.

Для подтверждения этих утверждений общество предоставило ряд документов, в частности отчеты ГНП «Укр. НИИ Р и К Минздрава Украины» и письма медицинских работников. Однако АМКУ пришел к выводу, что эти материалы не являются надлежащим и достаточным подтверждением заявленных свойств продукции.

В Комитете также отметили, что размещенные на сайте данные об оздоровительном эффекте не были предметом соответствующих научных или клинических исследований. При этом достоверность таких утверждений может подтверждаться только результатами клинических испытаний, тогда как письма врачей не являются достаточной доказательной базой.

В связи с этим АМКУ также установил, что распространенная информация могла влиять на решения потребителей относительно приобретения продукции, что создавало для компании потенциальные неправомерные конкурентные преимущества на рынке.

По результатам рассмотрения дела Комитет признал действия ООО нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и наложил штраф.

В Комитете отметили, что предприятие согласилось с выводами АМКУ и прекратило распространение спорной информации на своем веб-сайте, что было учтено при принятии решения.

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бизнес АМКУ вода

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