  1. В Украине

В Закарпатье 29-летний мужчина скончался после пребывания в ТЦК – ГБР возбудило уголовное дело

11:30, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следователи проверяют возможное превышение служебных полномочий после пребывания мужчины в территориальном центре комплектования.
В Закарпатье 29-летний мужчина скончался после пребывания в ТЦК – ГБР возбудило уголовное дело
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатье ГБР начало досудебное расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ГБР отметили, что основанием для открытия уголовного производства стала информация, обнародованная в СМИ и социальных сетях, о возможном применении насилия к мужчине во время его пребывания в ТЦК и СП.

По предварительным данным, находясь в помещении центра, мужчина неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья. Его дважды доставляли в медицинское учреждение.

После первого медицинского осмотра врачи оказали помощь и отпустили пациента, после чего его вернули в ТЦК и СП.

На следующий день мужчину повторно госпитализировали в критическом состоянии после внезапной остановки сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался через несколько дней, не приходя в сознание.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Закарпатье ГБР ТЦК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцам больше не придется собирать десятки справок для соцпомощи: Всемирный банк выделяет $880 млн на реформу

Государство внедряет одну выплату вместо пяти — $880 млн от Всемирного банка изменят жизнь миллиона украинцев.

Высший совет правосудия определился с кандидатами в апелляционные суды: что спрашивали у судей

ВСП рекомендовал Президенту назначить четырех судей в апелляционные суды.

ЕС и Украина открыли первый кластер переговоров о вступлении: какие требования должна выполнить Украина

Украина официально начала самый сложный этап интеграции — работу над Кластером 1, который охватывает правосудие, антикоррупцию и демократические институты.

Как работает новая система оценивания повседневного функционирования заменившая МСЭК: эксклюзивный комментарий от Минздрава «Судебно-юридической газете»

Электронные направления, отсутствие ЛКК и специальные условия для военнослужащих — таковы ключевые принципы новой системы оценки.

ВСП уволил в отставку пятерых судей

Судью из Одесской области и четырех судей из Киевщины уволили в отставку.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]