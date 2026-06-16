В Закарпатье 29-летний мужчина скончался после пребывания в ТЦК – ГБР возбудило уголовное дело

Следователи проверяют возможное превышение служебных полномочий после пребывания мужчины в территориальном центре комплектования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатье ГБР начало досудебное расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В ГБР отметили, что основанием для открытия уголовного производства стала информация, обнародованная в СМИ и социальных сетях, о возможном применении насилия к мужчине во время его пребывания в ТЦК и СП.

По предварительным данным, находясь в помещении центра, мужчина неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья. Его дважды доставляли в медицинское учреждение.

После первого медицинского осмотра врачи оказали помощь и отпустили пациента, после чего его вернули в ТЦК и СП.

На следующий день мужчину повторно госпитализировали в критическом состоянии после внезапной остановки сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался через несколько дней, не приходя в сознание.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.