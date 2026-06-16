«Беременность на заказ»: в Харькове задержали врача за организацию фиктивного освобождения от службы

По данным следствия, врач предлагала за 2,5 тысячи долларов оформить несуществующую беременность для получения заключения ВЛК о негодности к службе.

Фото: npu.gov.ua

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В Харькове правоохранители раскрыли схему, к которой, по данным следствия, причастна врач-гинеколог одного из военных медицинских учреждений города.

Как установили в Нацполиции, к врачу обратилась военнослужащая контрактной службы с подозрением на беременность. После проведенного обследования врач беременность не подтвердила, однако предложила оформить ее документально для последующего увольнения женщины с военной службы.

По замыслу фигурантки, в медицинских документах должны были зафиксировать несуществующую беременность, что позволило бы получить заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе и расторгнуть контракт. Для этого военнослужащая должна была пройти ряд формальных обследований для создания медицинской истории беременности. Врач заявила, что берет на себя организацию оформления заключений ВЛК, поскольку входит в ее состав.

Стоимость «услуги» изначально составляла 3 тысячи долларов, впоследствии ее уменьшили до 2,5 тысячи долларов.

Для реализации схемы женщину направили на ультразвуковое исследование в частное медицинское учреждение, где был выдан протокол с указанием несуществующей беременности сроком 6–7 недель. Также другая врач безосновательно поставила военнослужащую на специальный учет в другом медицинском учреждении.

Врача задержали сразу после получения средств. Ей сообщено о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

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