Женщине на 10 лет запретили содержать животных после выявления десятков случаев жестокого обращения

Суд запретил женщине содержать любых животных в течение 10 лет после того, как в ее доме обнаружили кошек и кур, страдавших от болезней, голода и ненадлежащих условий содержания.

Фото: RSPCA

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В Великобритании 70-летней Аник Секстон из Уэст-Парли, графство Дорсет, запретили содержать любых животных в течение 10 лет после того, как животных, находившихся под ее опекой, обнаружили больными и запущенными в непригодных условиях, передает BBC.

Женщину признали виновной по пяти эпизодам причинения ненужных страданий курам и кошкам из-за ненадлежащего ухода после судебного преследования, инициированного Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Благотворительная организация впервые посетила ее дом в 2020 году после сообщений о возможных нарушениях. Представители RSPCA заявили, что пытались убедить Секстон улучшить условия содержания животных, однако спустя год не увидели никаких изменений.

Суд оштрафовал женщину на 8 тысяч фунтов стерлингов, обязал уплатить 71 720,28 фунта судебных расходов и запретил ей обжаловать запрет на содержание животных в течение шести лет.

Во время повторного визита в ее дом в сентябре 2021 года инспекторы выявили многочисленные факты жестокого обращения с животными. В частности, кошек содержали в тесных клетках, а куры страдали от многочисленных заболеваний.

У 13 кур обнаружили пододерматит («шмелиную лапу») — болезненную бактериальную инфекцию на подошвах лап, а также респираторные заболевания, заражение клещами и другие болезни, которых можно было избежать.

По данным RSPCA, причинами этих заболеваний стали ненадлежащие условия содержания, отсутствие подстилки и непредоставление необходимого лечения.

Также были обнаружены два кота в клетках без доступа к пище и чистой воде. Оба животных были истощены и страдали от тяжелых стоматологических заболеваний.

Отдельно инспекторы нашли котенка со сломанным позвоночником, полным параличом задних конечностей и инфицированными ранами на задних лапах.

Ветеринар пришел к выводу, что животное испытывало сильную непрерывную боль, после чего котенка усыпили.

После вынесения приговора 1 июня в Коронном суде Борнмута инспектор RSPCA Патрик Бейли заявил, что это было масштабное расследование, касавшееся большого количества животных.

«До начала судебного процесса мы с коллегами неоднократно посещали госпожу Секстон и потратили много времени, пытаясь обучить и убедить ее улучшить условия содержания животных», — сказал он.

По словам инспектора, было больно видеть такое количество животных в маленьких, грязных и непригодных для жизни помещениях.

«Мы долго разговаривали, предлагали помощь, практические советы и рекомендации, выдавали предписания об устранении нарушений и предупреждение с требованием внести изменения. Однако существенного улучшения благополучия животных мы так и не увидели, поэтому пришлось принимать меры», — добавил Бейли.

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