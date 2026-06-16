Какие документы необходимо подать для начала процедуры прекращения деятельности профсоюзной организации

Решение о реорганизации или ликвидации принимается съездом, общим собранием в соответствии с уставом профсоюза и должно содержать ряд сведений.

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Деятельность профсоюзной организации может быть прекращена путем самороспуска (ликвидации), реорганизации по решению ее членов в соответствии с уставом или по решению суда о запрете деятельности профсоюзной организации. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

В соответствии со статьей 18 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюзы, их объединения могут прекратить свою деятельность путем реорганизации или ликвидации (самороспуска, принудительного роспуска).

Решение о реорганизации или ликвидации (самороспуске) принимается съездом (конференцией), общим собранием в соответствии с уставом профсоюза и должно содержать сведения о:

принятом решении о прекращении деятельности и способе его осуществления (реорганизация, ликвидация);

избрании персонального состава комиссии по прекращению деятельности или ликвидатора (фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, адрес местонахождения комиссии (ликвидатора));

порядке и сроке заявления кредиторами своих требований;

принятом решении относительно использования имущества и средств, оставшихся после проведения всех необходимых расчетов, на уставные или благотворительные цели (в соответствии с уставом).

Документы подаются в течение трех рабочих дней с момента принятия решения.

Если документы подаются лично, заявитель предъявляет документ, который в соответствии с законом удостоверяет личность.

В бумажной форме документы подаются заявителем лично либо почтовым отправлением.

Государственная регистрация проводится при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подачи документов.

Для получения такой услуги необходимо обратиться в Центры предоставления административных услуг или в Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В случае принятия решения о государственной регистрации решения о прекращении профсоюзной организации в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований будет внесена соответствующая запись, в результате чего выдается решение о государственной регистрации.

В случае отказа в государственной регистрации решения о прекращении деятельности документы возвращаются (выдаются, направляются почтовым отправлением) заявителю не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от заявителя заявления об их возврате.

После устранения причин, которые стали основанием для отказа в государственной регистрации решения о прекращении деятельности, заявитель может повторно подать документы для государственной регистрации.

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