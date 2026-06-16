ВККС сообщила о наличии четырех вакантных должностей

Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.

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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей.

Среди них:

Начальник отдела по вопросам проведения проверок департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.

Заместитель начальника отдела хозяйственного и транспортного обеспечения секретариата Комиссии.

Главный специалист отдела по вопросам проведения проверок департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.

Ведущий специалист издательской деятельности и литературного редактирования секретариата Комиссии.

В ВККС напомнили, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса либо до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, которые желают принять участие в отборе на вакантные должности и соответствуют установленным требованиям, необходимо до 26 июня 2026 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавили в Комиссии.

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