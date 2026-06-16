  1. Суд инфо

ВККС сообщила о наличии четырех вакантных должностей

13:54, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.
ВККС сообщила о наличии четырех вакантных должностей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди них:

  • Начальник отдела по вопросам проведения проверок департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.
  • Заместитель начальника отдела хозяйственного и транспортного обеспечения секретариата Комиссии.
  • Главный специалист отдела по вопросам проведения проверок департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.
  • Ведущий специалист издательской деятельности и литературного редактирования секретариата Комиссии.

В ВККС напомнили, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса либо до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, которые желают принять участие в отборе на вакантные должности и соответствуют установленным требованиям, необходимо до 26 июня 2026 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавили в Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

ВСП приостановил рассмотрение кандидатуры судьи Евгения Новицкого в Барановский райсуд из-за вопросов к декларации и доходам

ВСП рекомендовал Президенту назначить Ярослава Бондарчука судьей Ямпольского районного суда и отложил рассмотрение вопроса о назначении Евгения Новицкого.

Украинцам больше не придется собирать десятки справок для соцпомощи: Всемирный банк выделяет $880 млн на реформу

Государство внедряет одну выплату вместо пяти — $880 млн от Всемирного банка изменят жизнь миллиона украинцев.

Высший совет правосудия определился с кандидатами в апелляционные суды: что спрашивали у судей

ВСП рекомендовал Президенту назначить четырех судей в апелляционные суды.

ЕС и Украина открыли первый кластер переговоров о вступлении: какие требования должна выполнить Украина

Украина официально начала самый сложный этап интеграции — работу над Кластером 1, который охватывает правосудие, антикоррупцию и демократические институты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]