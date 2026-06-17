Розничная продажа пива и слабоалкогольных напитков: какие лицензии нужны продавцу

Для розничной торговли как пивом, так и слабоалкогольными напитками субъект хозяйствования должен иметь лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Субъекты хозяйствования, которые планируют реализовывать пиво или слабоалкогольные напитки, часто спрашивают: необходимо ли получать отдельные лицензии для каждого вида продукции и какие требования действуют к месту торговли. Главное управление ГНС в Киевской области подчеркивает, что ответ на этот вопрос важен как для вновь созданного бизнеса, так и для субъектов хозяйствования, расширяющих ассортимент алкогольной продукции.

Согласно пункту 79 части первой статьи 1 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-ІХ «О государственном регулировании производства и обращения этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» (далее — Закон № 3817-ІХ), слабоалкогольным считается алкогольный напиток с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объемных единиц, но не более 8,5 процента. В то же время пиво законодательство определяет отдельной категорией алкогольных напитков, которая имеет собственные технологические особенности производства и классифицируется по отдельному коду УКТ ВЭД. Таким образом, пиво и слабоалкогольные напитки относятся к алкогольным напиткам, однако являются разными товарными группами.

Для розничной торговли как пивом, так и слабоалкогольными напитками субъект хозяйствования должен иметь лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками. Такое требование установлено частью седьмой статьи 16 Закона № 3817-ІХ. При этом законодательство не предусматривает получения отдельных лицензий для пива и слабоалкогольных напитков. Одна лицензия на право розничной торговли алкогольными напитками дает возможность реализовывать весь перечень алкогольной продукции, на которую распространяется действие этой лицензии.

«Вместе с тем бизнесу стоит учитывать требования к месту торговли. Согласно пункту 51 части первой статьи 1 Закона № 3817-ІХ розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива, сидра и перри без добавления спирта, может осуществляться только в помещениях с торговой площадью не менее 20 квадратных метров. Следовательно, для реализации пива закон не устанавливает минимальной площади торгового объекта, тогда как для продажи большинства других алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных, такое требование является обязательным.

Таким образом, в 2026 году для розничной продажи пива и слабоалкогольных напитков достаточно одной лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, однако при реализации слабоалкогольной продукции необходимо соблюдать установленные законом требования к месту торговли», — добавили в налоговой службе.

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