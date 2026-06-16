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У Дії стартувало голосування за нову марку до Дня Незалежності – фото ескізів та як проголусвати

14:30, 16 червня 2026
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Користувачі застосунку можуть проголосувати за один із семи варіантів поштової марки, присвяченої очікуванню та поверненню додому.
У Дії стартувало голосування за нову марку до Дня Незалежності – фото ескізів та як проголусвати
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У застосунку «Дія» користувачам пропонують обрати нову поштову марку до Дня Незалежності України. Про це повідомили в сервісі.

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Цьогорічна марка присвячена тим, кого чекають удома: полоненим, зниклим безвісти та їхнім родинам. Вона символізує щоденне очікування новин, дзвінка або довгоочікуваної зустрічі.

Голосування триватиме з 15 до 24 червня. Українцям пропонують обрати один із семи ескізів у межах конкурсу «Ми чекаємо!», який стане основою нової поштової марки до Дня Незалежності.

Щоб взяти участь у голосуванні, необхідно:

  • відкрити застосунок «Дія»;
  • перейти до розділу «Опитування»;
  • обрати голосування за поштову марку до Дня Незалежності;
  • переглянути ескізи та віддати свій голос за один із варіантів.

Організатори закликають долучатися до голосування, щоб обрати марку, яка передасть історії очікування, надії та повернення додому.

Результати голосування залишатимуться прихованими до моменту оголошення переможного ескізу.

 

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Україна День Незалежності Дія

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