Як зареєструвати громадського об’єднання без помилок: корисні поради

Перед поданням документів варто перевірити правильність заповнення заяви, відповідність відомостей у всіх документах та наявність необхідних підписів уповноважених осіб.

Фото: depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Порядок державної реєстрації громадських обʼєднань визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003. Про це нагадало Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Створення громадської організації чи внесення змін до відомостей про вже зареєстроване громадське об’єднання потребує уважності під час підготовки документів. Саме незначні на перший погляд помилки часто стають причиною відмови у проведенні реєстраційних дій.

Перед поданням документів варто перевірити правильність заповнення заяви, відповідність відомостей у всіх документах та наявність необхідних підписів уповноважених осіб.

Особливу увагу слід звернути на визначення заявника. Подавати документи для проведення державної реєстрації можуть лише особи, які мають відповідні повноваження.

У разі внесення змін до відомостей про громадське об’єднання необхідно переконатися, що подані документи відповідають вимогам законодавства та містять актуальну інформацію.

Найпоширенішими підставами для відмови у державній реєстрації є подання документів не в повному обсязі, невідповідність відомостей у заяві та документах, а також порушення вимог до їх оформлення.

Відповідно до статті 36 Закону № 755-IV, у разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається. Водночас якщо протягом одного місяця з дня прийняття рішення про відмову заявник повторно подає документи для отримання тієї самої адміністративної послуги, адміністративний збір повторно не справляється.

Також адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, пов’язаних зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України або перейменуванням об’єктів топоніміки.

Тож ретельна підготовка документів та попередня консультація з фахівцями допоможуть уникнути зайвих витрат часу та успішно пройти процедуру державної реєстрації громадського об’єднання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.