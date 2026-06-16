Украинские нотариальные документы за рубежом: когда требуется апостиль, а когда — консульская легализация

Украинские нотариальные документы могут использоваться за пределами страны, однако порядок их признания зависит от международных договоров и требований государства назначения.

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В Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции сообщили об особенностях использования украинских нотариальных документов за рубежом.

Для обучения, трудоустройства, заключения брака или оформления наследства в других странах часто требуются документы, заверенные украинским нотариусом. Их использование регулируется законодательством Украины и международными договорами.

Если между Украиной и другим государством действует соответствующий договор, документы, оформленные уполномоченными органами и надлежащим образом заверенные, могут признаваться без дополнительных процедур подтверждения.

В то же время в некоторых странах необходимо прохождение процедуры подтверждения действительности документов.

Апостиль применяется для государств-участников Гаагской конвенции. Это упрощенная процедура, в рамках которой на нотариальные документы в Украине апостиль проставляет Министерство юстиции Украины.

Консульская легализация используется для стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции. В таком случае документ проходит несколько этапов заверения, в частности в Министерстве юстиции Украины, Министерстве иностранных дел Украины и консульском учреждении государства назначения.

Важно, что в большинстве случаев к апостилированному или легализованному документу необходимо приложить нотариально заверенный перевод на язык страны, где он будет использоваться.

Перед оформлением документов рекомендуется заранее уточнять требования конкретного государства, чтобы избежать дополнительных затрат времени и средств.

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