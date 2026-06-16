Украинские нотариальные документы за рубежом: когда требуется апостиль, а когда — консульская легализация
В Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции сообщили об особенностях использования украинских нотариальных документов за рубежом.
Для обучения, трудоустройства, заключения брака или оформления наследства в других странах часто требуются документы, заверенные украинским нотариусом. Их использование регулируется законодательством Украины и международными договорами.
Если между Украиной и другим государством действует соответствующий договор, документы, оформленные уполномоченными органами и надлежащим образом заверенные, могут признаваться без дополнительных процедур подтверждения.
В то же время в некоторых странах необходимо прохождение процедуры подтверждения действительности документов.
Апостиль применяется для государств-участников Гаагской конвенции. Это упрощенная процедура, в рамках которой на нотариальные документы в Украине апостиль проставляет Министерство юстиции Украины.
Консульская легализация используется для стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции. В таком случае документ проходит несколько этапов заверения, в частности в Министерстве юстиции Украины, Министерстве иностранных дел Украины и консульском учреждении государства назначения.
Важно, что в большинстве случаев к апостилированному или легализованному документу необходимо приложить нотариально заверенный перевод на язык страны, где он будет использоваться.
Перед оформлением документов рекомендуется заранее уточнять требования конкретного государства, чтобы избежать дополнительных затрат времени и средств.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.