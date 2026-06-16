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Госстат расширяет перечень показателей строительства по стандартам ЕС

15:41, 16 июня 2026
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В Украине расширяют перечень сезонно скорректированных показателей в статистике строительства.
Госстат расширяет перечень показателей строительства по стандартам ЕС
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Государственная служба статистики Украины сообщила, что начинает публикацию сезонно скорректированных данных по общей площади жилых домов и нежилых зданий на начало строительства (м²), а также количеству квартир в жилых домах на начало строительства (единиц).

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Сезонно скорректированные данные позволяют анализировать динамику строительства без влияния сезонных колебаний. Это повышает аналитические возможности пользователей и обеспечивает лучшую сопоставимость показателей во времени.

«Внедрение сезонной корректировки в этой сфере является очередным шагом в гармонизации государственной статистики Украины с европейскими стандартами и практиками», — заявили в Госстате.

Публикация сезонно скорректированных и скорректированных на календарный фактор показателей, начиная с данных за I квартал 2018 года, расширяет существующий перечень экономических индикаторов, касающихся начала строительства.

В настоящее время данные публикуются как результат экспериментальных расчетов, выполненных в программе JDemetra+ (версия 2.2.3). Внедрение сезонной корректировки в регулярную статистическую практику запланировано с 2027 года.

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ЕС Госстат

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