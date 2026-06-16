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Вища рада правосуддя визначилася з кандидатами до апеляційних судів: що запитували у суддів

12:11, 16 червня 2026
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ВРП рекомендувала Президенту призначити чотирьох суддів до апеляційних судів.
Вища рада правосуддя визначилася з кандидатами до апеляційних судів: що запитували у суддів
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали та рекомендувала Президенту України призначити чотирьох кандидатів на посади суддів апеляційних судів. Зокрема, ВРП внесе подання Президентові України про призначення наступних суддів на посади апеляційних судів:

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  1. Елла Катаєва —кандидат у П’ятий апеляційний адміністративний суд

Під час розгляду кандидатури Елли Катаєвої значну увагу приділили її попередній діяльності в Одеському окружному адміністративному суді. Члени ВРП ставили питання щодо її участі в підтримці колишнього голови ОАСК Павла Вовка під час розгляду дисциплінарної справи. Елла Катаєва прибула на засідання палати для публічної підтримки колеги, що, на думку деяких членів ВРП, може свідчити про корпоративну солідарність.

Кандидатка заперечувала наявність конфлікту інтересів та наголошувала, що її дії були спрямовані на захист статусу судді в цілому. Після обговорення ВРП підтримала її кандидатуру.

  1. Володимир Біоносенко — кандидат у Миколаївський апеляційний суд

Кандидатуру Володимира Біоносенка розглянули з акцентом на його досвід роботи суддею. Члени ВРП цікавилися питаннями декларацій та майнового стану. Володимир Біоносенко надав пояснення щодо всіх зауважень Громадської ради доброчесності.

ВРП не виявила обставин, які б перешкоджали призначенню цього кандидата на посаду судді апеляційного суду. Рішення про внесення подання Президенту було ухвалено одноголосно.

  1. Геннадій Валігурський — кандидат у Миколаївський апеляційний суд

При розгляді кандидатури Геннадія Валігурського обговорювалися питання точності декларування майна, доходів та адміністративних правопорушень у минулому. Кандидат пояснив розбіжності в оголошеннях про продаж нерухомості реальними умовами угоди, а також надав документи щодо походження коштів.

Окремо піднімалося питання щодо його позовів про стягнення доплат до суддівської винагороди. Валігурський наголосив, що діє в межах закону. У результаті ВРП підтримала його кандидатуру.

  1. Віталій Муругов — кандидат у Миколаївський апеляційний суд

Під час розгляду кандидатури Віталія Муругова обговорювалися питання декларування, конфлікту інтересів у минулих справах (зокрема, справа, де потерпілим був його родич) та адміністративних стягнень. Кандидат надав детальні пояснення щодо всіх зауважень Громадської ради доброчесності, зокрема щодо незадекларованих обставин у попередніх деклараціях.

Віталій Муругов наголосив, що не вбачав конфлікту інтересів у розгляді справи з родичем, оскільки потерпілий відмовився від обвинувачення, а провадження було закрито. Після обговорення ВРП підтримала його кандидатуру.

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ВРП рекомендувала Президенту призначити чотирьох суддів до апеляційних судів.

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