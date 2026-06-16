Швеція дозволила анулювання дозволів на проживання через «неналежну поведінку»
Парламент Швеції підтримав закон, який дозволяє анулювати дозволи на проживання іммігрантів через так звану неналежну поведінку. Йдеться, зокрема, про несплачені борги, роботу без офіційного оформлення або контакти з екстремістськими організаціями, повідомляє Reuters.
Нові правила поширюються як на вже видані дозволи, так і на ті, що перебувають у процесі розгляду. Закон є частиною ширшого посилення міграційної політики з боку правлячої коаліції та її союзників із правопопулістської партії «Шведські демократи» напередодні парламентських виборів у вересні.
Документ зазнав критики з боку опозиції та правозахисників, які вважають його занадто розмитим і таким, що дає простір для довільних рішень, оскільки враховує поведінку, яка не завжди є кримінальним правопорушенням.
У правозахисній організації «Захисники громадянських прав» у Стокгольмі заявили, що нові правила створюють невизначеність для мігрантів щодо того, які дії або висловлювання можуть стати підставою для втрати дозволу на проживання, а це, на їхню думку, підриває принцип верховенства права та рівності перед законом.
Водночас уряд Швеції, який прийшов до влади у 2022 році з обіцянками скоротити імміграцію та посилити боротьбу зі злочинністю, заявляє, що дозвіл на проживання не повинні зберігати особи, які порушують правила або закони.
У законі не визначено вичерпного переліку «неприйнятної поведінки», однак уряд серед прикладів називає борги, несплату податків, злочини та зв’язки з екстремістськими структурами. Перевірку дозволів здійснюватиме Міграційне агентство, а його рішення можна оскаржити в міграційному суді.
Міністр міграції Йохан Форсселл під час презентації законопроєкту заявив, що ті, хто не дотримується встановлених правил, не повинні розраховувати на можливість залишатися в країні.
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