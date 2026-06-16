Швеція дозволила анулювання дозволів на проживання через «неналежну поведінку»

Парламент Швеції ухвалив закон, який дає владі право скасовувати дозволи на проживання через борги, неофіційну роботу або зв’язки з екстремістськими організаціями.

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Парламент Швеції підтримав закон, який дозволяє анулювати дозволи на проживання іммігрантів через так звану неналежну поведінку. Йдеться, зокрема, про несплачені борги, роботу без офіційного оформлення або контакти з екстремістськими організаціями, повідомляє Reuters.

Нові правила поширюються як на вже видані дозволи, так і на ті, що перебувають у процесі розгляду. Закон є частиною ширшого посилення міграційної політики з боку правлячої коаліції та її союзників із правопопулістської партії «Шведські демократи» напередодні парламентських виборів у вересні.

Документ зазнав критики з боку опозиції та правозахисників, які вважають його занадто розмитим і таким, що дає простір для довільних рішень, оскільки враховує поведінку, яка не завжди є кримінальним правопорушенням.

У правозахисній організації «Захисники громадянських прав» у Стокгольмі заявили, що нові правила створюють невизначеність для мігрантів щодо того, які дії або висловлювання можуть стати підставою для втрати дозволу на проживання, а це, на їхню думку, підриває принцип верховенства права та рівності перед законом.

Водночас уряд Швеції, який прийшов до влади у 2022 році з обіцянками скоротити імміграцію та посилити боротьбу зі злочинністю, заявляє, що дозвіл на проживання не повинні зберігати особи, які порушують правила або закони.

У законі не визначено вичерпного переліку «неприйнятної поведінки», однак уряд серед прикладів називає борги, несплату податків, злочини та зв’язки з екстремістськими структурами. Перевірку дозволів здійснюватиме Міграційне агентство, а його рішення можна оскаржити в міграційному суді.

Міністр міграції Йохан Форсселл під час презентації законопроєкту заявив, що ті, хто не дотримується встановлених правил, не повинні розраховувати на можливість залишатися в країні.

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