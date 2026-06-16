У прокуратурах зафіксовано десятки вакансій: найбільше — у Запорізькій та Харківській областях

У ОГП, обласних та прирівняних до них прокуратурах зафіксовано 11 вакантних та 1 тимчасово вакантну посаду.

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Станом на 15 червня 2026 року в органах прокуратури України (крім адміністративних) зафіксовано значну кількість вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів. Про це свідчить оприлюднена КДКП інформація про кадрову забезпеченість системи.

Найбільше у Запорізькій області — 16 вакансій в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах та 77 у окружних та прирівняних до них прокуратурах, а також у Харківській області — 10 та 52 відповідно і у Дніпропетровській — 4 та 28.

Також значна кількість вакантних посад зафіксована:

у Херсонській області — 14 та 33;

у Миколаївській — 13 та 32;

в Одеській — 1 та 18;

у Донецькій — 19 та 11;

у Києві — 5 та 15;

у Київській області — 2 та 13.

Окремо вказується на наявність тимчасово вакантних посад, зокрема у Запорізькій області (6 та 11), Харківській (2 та 8), Дніпропетровській (1 та 10), а також у Києві (2 та 32).

У Офісі Генерального прокурара та прирівняних органах також зафіксовано 11 вакантних та 1 тимчасово вакантну посаду.

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