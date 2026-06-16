В Украине упростили получение е-рецептов и медицинских заключений

Отныне аллергологи и детские аллергологи могут самостоятельно выписывать е-рецепты на «Доступные лекарства».

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Министерство здравоохранения сообщило, что с 12 июня вступили в силу изменения, которые упрощают получение е-рецептов и медицинских заключений.

Что изменится для пациентов?

Лечение у аллерголога: теперь аллергологи и детские аллергологи могут самостоятельно выписывать е-рецепты на «Доступные лекарства». Больше не нужно идти к семейному врачу только за рецептом — вы получите его сразу на приеме у профильного специалиста.

Экстренная помощь: обратились в отделение экстренной помощи с травмой или острым состоянием? Врач сможет сразу оформить вам медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Обращаться за ним к своему семейному врачу больше не нужно.

Онкологическая помощь: расширен перечень специалистов (в частности, добавлены врачи по ядерной медицине и радиационной онкологии), которые могут оформлять медицинские заключения о временной нетрудоспособности. Вы получаете лечение и документы у одного специалиста, который вас лечит.

«Врач, который осматривает пациента и назначает ему лечение, имеет все полномочия выписать необходимые электронные документы. Направлять пациента к семейному врачу только за рецептом или заключением о временной нетрудоспособности нецелесообразно и не соответствует требованиям законодательства», — добавили в Минздраве.

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