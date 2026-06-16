Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо підключення ДПСУ до держреєстрів

Законопроєкт передбачає масштабне оновлення системи охорони кордону та розширення функцій Державної прикордонної служби.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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У вівторок, 16 червня, Комітет з питань цифрової трансформації розглянув та підтримав законопроєкти, спрямовані на спрощення та пришвидшення процедур перетину державного кордону для громадян із одночасним посиленням рівня безпеки для держави (№ 15118 та № 15118-1).

Законопроєкти передбачають, зокрема, спрощення митних та прикордонних процедур для зменшення черг та бюрократії, а також їх гармонізацію з правилами Європейського Союзу. Також вони визначають повноваження Державної прикордонної служби України, зокрема щодо дій під час рятувальних операцій на морі та у разі порушень державного кордону.

Члени Комітету зазначили, що прийняття законодавчих змін підвищить рівень безпеки на кордонах України та забезпечить надійність прикордонного контролю. Водночас вони наголосили, що зауваження та пропозиції до цих проєктів потребують опрацювання.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про законопроєкт № 15118 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері захисту державного кордону України», який передбачає масштабне оновлення системи охорони кордону та розширення функцій Державної прикордонної служби України.

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