ДБР викрило знущання в ТЦК на Одещині: чоловіків били, незаконно утримували та піддавали сексуальному насильству

За даними слідства, посадовці районного ТЦК та СП незаконно утримували чоловіків, застосовували до них фізичне та психологічне насильство, а також вчиняли насильницькі дії сексуального характеру.

Фото: ДБР

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Працівники Державного бюро розслідувань викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, шестеро посадовців РТЦК разом із трьома представниками місцевої громадської організації організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. Представники громадської організації допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них.

Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. За версією слідства, чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

Окрім цього, правоохоронці встановили окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, за даними слідства, використовувалися для фізичного впливу на громадян.

Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усіх осіб, причетних до злочинів, а також інших можливих потерпілих.

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