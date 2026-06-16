Працівника Укрзалізниці мобілізували всупереч бронюванню: суд зобов'язав звільнити його з військової служби

Працівник Укрзалізниці, якого призвали на військову службу попри надану відстрочку від мобілізації, через суд домігся звільнення та виключення зі списків військової частини.

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Запорізький окружний адміністративний суд розглянув спір між військовослужбовцем та Військовою частиною Державної спеціалізованої служби транспорту щодо правомірності відмови у звільненні з військової служби після скасування судом рішення про його мобілізацію. Суд досліджував, чи зберігаються правові підстави для проходження військової служби особою, призов якої був визнаний протиправним і скасований судовим рішенням, що набрало законної сили.

Суд задовольнив позов та визнав протиправною відмову військової частини у звільненні позивача з військової служби, зобов’язавши також скасувати наказ про його зарахування до списків особового складу та виключити його зі складу військової частини.

Обставини справи

Позивач працював у структурному підрозділі АТ «Укрзалізниця», яке віднесене до критично важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. На підставі наказу Міністерства економіки йому було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до 27 квітня 2025 року.

Попри наявність чинного бронювання та документів, що підтверджували право на відстрочку, у січні 2025 року територіальний центр комплектування та соціальної підтримки здійснив його призов на військову службу під час мобілізації та направив до Військової частини Державної спеціалізованої служби транспорту. На підставі відповідного наказу територіального центру комплектування командир військової частини видав наказ про зарахування позивача до списків особового складу, призначення на посаду та забезпечення всіма видами забезпечення.

Надалі рішенням Запорізького окружного адміністративного суду, яке набрало законної сили після перегляду в апеляційному порядку, наказ про призов та направлення позивача для проходження військової служби був визнаний протиправним і скасований. Суд встановив, що на момент проведення мобілізаційних заходів позивач мав чинну відстрочку від призову, а тому підстав для його мобілізації не існувало.

Після набрання рішенням законної сили позивач звернувся до командування військової частини із рапортом про звільнення з військової служби. Однак у задоволенні рапорту було відмовлено з мотивів того, що наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу залишається чинним. Це стало підставою для нового звернення до суду.

Позиція суду

Суд у справі № 280/2638/26 зазначив, що встановлені попереднім рішенням обставини щодо незаконності призову не підлягають повторному доказуванню відповідно до статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України.

На думку суду, скасування наказу про призов має наслідком втрату правових підстав для проходження військової служби, оскільки саме цей акт був підставою для виникнення відповідних правовідносин. Усі подальші рішення, прийняті на його виконання, зокрема наказ про зарахування до списків особового складу військової частини та призначення на посаду, є похідними від незаконного рішення про мобілізацію.

Суд наголосив, що хоча наказ про призов був реалізований і вичерпав свою дію фактом направлення особи до військової частини, це не позбавляє особу права оскаржувати такий індивідуальний акт у судовому порядку. Визнання протиправним акта про призов має наслідком необхідність усунення всіх правових наслідків, які виникли в результаті його виконання.

Окремо суд звернув увагу, що чинне законодавство не передбачає спеціальної процедури звільнення військовослужбовця у випадку встановлення судом незаконності його призову. Водночас протиправні дії органів влади не можуть породжувати правомірні наслідки, а тому ефективний судовий захист має забезпечити повернення особи до правового стану, який існував до порушення її прав.

Суд також відхилив посилання відповідача на правову позицію Верховного Суду щодо незворотності процедури мобілізації, зазначивши, що наведена справа стосувалася інших фактичних обставин та не була пов’язана з оскарженням індивідуальних актів про призов і зарахування до військової частини.

Висновки суду

Запорізький окружний адміністративний суд дійшов висновку, що після скасування рішення про мобілізацію відсутні правові підстави для подальшого проходження позивачем військової служби. Суд визнав протиправною відмову військової частини у звільненні позивача, зобов’язав звільнити його з військової служби, скасувати наказ про зарахування до списків особового складу як похідний від незаконного наказу про призов та виключити позивача зі списків особового складу військової частини.

Крім того, суд стягнув з військової частини на користь позивача судові витрати зі сплати судового збору.

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