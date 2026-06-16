Работника Укрзализныци мобилизовали вопреки бронированию: суд обязал уволить его с военной службы

Работник Укрзализныци, которого призвали на военную службу, несмотря на предоставленную отсрочку от мобилизации, через суд добился освобождения и исключения из списков воинской части.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запорожский окружной административный суд рассмотрел спор между военнослужащим и Воинской частью Государственной специализированной службы транспорта относительно правомерности отказа в увольнении с военной службы после отмены судом решения о его мобилизации. Суд исследовал, сохраняются ли правовые основания для прохождения военной службы лицом, призыв которого был признан противоправным и отменён вступившим в законную силу судебным решением.

Суд удовлетворил иск и признал противоправным отказ воинской части в увольнении истца с военной службы, обязав также отменить приказ о его зачислении в списки личного состава и исключить его из состава воинской части.

Обстоятельства дела

Истец работал в структурном подразделении АО «Укрзализныця», которое отнесено к критически важным предприятиям для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. На основании приказа Министерства экономики ему была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации до 27 апреля 2025 года.

Несмотря на наличие действующего бронирования и документов, подтверждавших право на отсрочку, в январе 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки осуществил его призыв на военную службу во время мобилизации и направил в Воинскую часть Государственной специализированной службы транспорта. На основании соответствующего приказа территориального центра комплектования командир воинской части издал приказ о зачислении истца в списки личного состава, назначении на должность и обеспечении всеми видами довольствия.

Впоследствии решением Запорожского окружного административного суда, которое вступило в законную силу после пересмотра в апелляционном порядке, приказ о призыве и направлении истца для прохождения военной службы был признан противоправным и отменён. Суд установил, что на момент проведения мобилизационных мероприятий истец имел действующую отсрочку от призыва, а потому оснований для его мобилизации не существовало.

После вступления решения в законную силу истец обратился к командованию воинской части с рапортом об увольнении с военной службы. Однако в удовлетворении рапорта было отказано по мотиву того, что приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава остаётся действующим. Это стало основанием для нового обращения в суд.

Позиция суда

Суд по делу № 280/2638/26 отметил, что установленные предыдущим решением обстоятельства относительно незаконности призыва не подлежат повторному доказыванию в соответствии со статьёй 78 Кодекса административного судопроизводства Украины.

По мнению суда, отмена приказа о призыве влечёт утрату правовых оснований для прохождения военной службы, поскольку именно этот акт был основанием для возникновения соответствующих правоотношений. Все последующие решения, принятые во исполнение данного приказа, в частности приказ о зачислении в списки личного состава воинской части и назначении на должность, являются производными от незаконного решения о мобилизации.

Суд подчеркнул, что хотя приказ о призыве был реализован и исчерпал своё действие фактом направления лица в воинскую часть, это не лишает лицо права обжаловать такой индивидуальный акт в судебном порядке. Признание противоправным акта о призыве влечёт необходимость устранения всех правовых последствий, возникших в результате его исполнения.

Отдельно суд обратил внимание, что действующее законодательство не предусматривает специальной процедуры увольнения военнослужащего в случае установления судом незаконности его призыва. Вместе с тем противоправные действия органов власти не могут порождать правомерные последствия, а потому эффективная судебная защита должна обеспечить возвращение лица в правовое состояние, существовавшее до нарушения его прав.

Суд также отклонил ссылку ответчика на правовую позицию Верховного Суда относительно необратимости процедуры мобилизации, указав, что приведённое дело касалось иных фактических обстоятельств и не было связано с обжалованием индивидуальных актов о призыве и зачислении в воинскую часть.

Выводы суда

Запорожский окружной административный суд пришёл к выводу, что после отмены решения о мобилизации отсутствуют правовые основания для дальнейшего прохождения истцом военной службы. Суд признал противоправным отказ воинской части в увольнении истца, обязал уволить его с военной службы, отменить приказ о зачислении в списки личного состава как производный от незаконного приказа о призыве и исключить истца из списков личного состава воинской части.

Кроме того, суд взыскал с воинской части в пользу истца судебные расходы по уплате судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.