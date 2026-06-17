Как выбрать качественное сливочное масло в магазине и как избежать его порчи — объяснила Госпродпотребслужба

Несоблюдение условий хранения, транспортировки или маркировки может повлиять на качество и безопасность продукта для потребителей.

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Сливочное масло относится к пищевым продуктам, требующим соблюдения четких условий хранения и реализации. Нарушение температурного режима, несоблюдение правил транспортировки или ненадлежащая маркировка могут негативно сказываться как на качестве, так и на безопасности продукции для потребителей. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве напоминают, что при покупке сливочного масла следует внимательно проверять не только его внешний вид, но и информацию, указанную на упаковке.

На что обращать внимание при покупке

Условия хранения

Сливочное масло должно храниться и реализовываться исключительно в холодильном оборудовании с соблюдением температурного режима, определенного производителем. Продукт не должен находиться вне условий охлаждения.

Маркировка продукции

В соответствии с законодательством, на упаковке обязательно должны быть указаны: название продукта, состав, дата производства, срок годности, условия хранения, данные о производителе и массовая доля жира. Полный перечень требований определен статьей 6 Закона Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах».

Состояние упаковки

Упаковка должна быть целой, чистой, без повреждений, деформаций или признаков повторного вскрытия.

Место приобретения

Специалисты советуют избегать покупки продуктов питания в местах стихийной или несанкционированной торговли, поскольку там не гарантируется соблюдение условий хранения и контроля качества.

Дополнительная информация для потребителей

Если сливочное масло продается на развес, потребитель имеет право требовать полную информацию о продукте. Оператор рынка обязан предоставить данные о названии, производителе, составе, сроке годности и условиях хранения в доступной форме.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что качественное сливочное масло должно реализовываться с соблюдением температурных требований, иметь надлежащую маркировку и соответствовать законодательным нормам по безопасности пищевых продуктов.

В случае сомнений относительно качества или безопасности продукта, а также если субъект хозяйствования отказывается решить проблему, потребитель может обратиться с официальной жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.

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