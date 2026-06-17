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Як вибрати якісне вершкове масло в магазині і як уникнути його псування – пояснила Держпродспоживслужба

00:06, 17 червня 2026
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Невідповідність умов зберігання, транспортування або маркування може впливати на якість і безпечність продукту для споживачів.
Як вибрати якісне вершкове масло в магазині і як уникнути його псування – пояснила Держпродспоживслужба
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Вершкове масло належить до харчових продуктів, які потребують дотримання чітких умов зберігання та реалізації. Порушення температурного режиму, недотримання правил транспортування або неналежне маркування можуть негативно позначатися як на якості, так і на безпечності продукції для споживачів. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

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У відомстві нагадують, що під час купівлі вершкового масла варто уважно перевіряти не лише його зовнішній вигляд, а й інформацію, зазначену на упаковці.

На що звертати увагу при купівлі

Умови зберігання

Вершкове масло має зберігатися та реалізовуватися виключно у холодильному обладнанні з дотриманням температурного режиму, визначеного виробником. Продукт не повинен перебувати поза умовами охолодження.

Маркування продукції

Відповідно до законодавства, на упаковці обов’язково мають бути зазначені: назва продукту, склад, дата виробництва, кінцевий термін споживання, умови зберігання, дані про виробника та масова частка жиру. Повний перелік вимог визначений статтею 6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Стан упаковки

Упаковка має бути цілісною, чистою, без пошкоджень, деформацій або ознак повторного відкривання.

Місце придбання

Фахівці радять уникати купівлі харчових продуктів у місцях стихійної або несанкціонованої торгівлі, оскільки там не гарантується дотримання умов зберігання та контролю якості.

Додаткова інформація для споживачів

Якщо вершкове масло продається на вагу, споживач має право вимагати повну інформацію про продукт. Оператор ринку зобов’язаний надати дані про назву, виробника, склад, термін придатності та умови зберігання у доступній формі.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що якісне вершкове масло повинно реалізовуватися з дотриманням температурних вимог, мати належне маркування та відповідати законодавчим нормам щодо безпечності харчових продуктів.

У разі сумнівів щодо якості чи безпечності продукту, а також якщо суб’єкт господарювання відмовляється вирішити проблему, споживач може звернутися з офіційною скаргою до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.

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Держпродспоживслужба продукти

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