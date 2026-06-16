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ГБР разоблачило издевательство в ТЦК в Одесской области: мужчин избивали, незаконно удерживали и подвергали сексуальному насилию

16:30, 16 июня 2026
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По данным следствия, чиновники районного ТЦК и СП незаконно удерживали мужчин, применяли к ним физическое и психологическое насилие, а также совершали насильственные действия сексуального характера.
ГБР разоблачило издевательство в ТЦК в Одесской области: мужчин избивали, незаконно удерживали и подвергали сексуальному насилию
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации. Об этом сообщили в ГБР.

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По данным следствия, шестеро должностных лиц РТЦК вместе с тремя представителями местной общественной организации организовали противоправный механизм доставки и удержания мужчин. Представители общественной организации помогали разыскивать граждан и собирать информацию о них.

Следователи задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. По версии следствия, мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Кроме того, правоохранители установили отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера.

Во время обысков сотрудники ГБР изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые, по данным следствия, использовались для физического воздействия на граждан.

В настоящее время задержаны девять участников группы. Им сообщено о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершённых организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также других возможных потерпевших.

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ГБР ТЦК

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