Комитет Рады поддержал законопроект о подключении Госпогранслужбы к государственным реестрам

Законопроект предусматривает масштабное обновление системы охраны границы и расширение функций Государственной пограничной службы.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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Во вторник, 16 июня, Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрел и поддержал законопроекты, направленные на упрощение и ускорение процедур пересечения государственной границы для граждан при одновременном усилении уровня безопасности для государства (№ 15118 и № 15118-1).

Законопроекты предусматривают, в частности, упрощение таможенных и пограничных процедур для уменьшения очередей и бюрократии, а также их гармонизацию с правилами Европейского Союза. Также они определяют полномочия Государственной пограничной службы Украины, в частности в отношении действий во время спасательных операций на море и в случае нарушений государственной границы.

Члены Комитета отметили, что принятие законодательных изменений повысит уровень безопасности на границах Украины и обеспечит надежность пограничного контроля. В то же время они подчеркнули, что замечания и предложения к этим проектам требуют дополнительной проработки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала о законопроекте № 15118 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию законодательства в сфере защиты государственной границы Украины», который предусматривает масштабное обновление системы охраны границы и расширение функций Государственной пограничной службы Украины.

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